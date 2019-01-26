منطقة مسلمة تنتزع الحكم الذاتي في جنوب الفلبين

هسبريس - رويترز

أيدت منطقة يغلب عليها المسلمون في جنوب الفلبين، بأغلبية كبيرة، منحها الحكم الذاتي في استفتاء جرى الأسبوع الماضي، مما عزز آمال إحلال السلام في واحدة من أكثر مناطق الصراع احتداما بالقارة الآسيوية.

وقالت مفوضية الانتخابات إن خطة إقامة منطقة إدارية تحظى بالحكم الذاتي في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، في مينداناو، حظت على موافقة 85 بالمئة من الأصوات.

وشددت الهيئة نفسها أن النتيجة تمهد الطريق لمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، تجرى بعدها انتخابات تشريعية كي يختار المنتخبون، بعد ذلك، سلطة تنفيذية.

ويعد الاستفتاء تتويجا لعملية سلام استهدفت إنهاء عقود من الصراع بين الانفصاليين والحكومات المتعاقبة، وتسببت في عرقلة التنمية في المنطقة التي أضحت إحدى أفقر بقاع آسيا.

وجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الخطة بتأييد نحو 1.74 مليون صوت، وهو ما اتسق مع التوقعات لإنشاء منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تحت مسمى "بانجسامورو"، أو "شعب مورو"، مما سيمنحها صلاحيات أوسع لجمع واستثمار المزيد من الأموال في مجالات البنية الأساسية، والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، لنحو خمسة ملايين نسمة يقطنون المنطقة.

وستواصل الحكومة المركزية الإشراف على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والنقدية، وستعين قريبا سلطة انتقالية تختارها "جبهة مورو" الإسلامية للتحرير.