24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عصابة مسلحة في أورير (5.00)

  2. أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)

  3. وإذا ما اتحد الانتهازيون.. (5.00)

  4. هل يستوي الوزير والمياوم في أداء مستحقات الطلاق؟‬ (5.00)

  5. المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | منطقة مسلمة تنتزع الحكم الذاتي في جنوب الفلبين

منطقة مسلمة تنتزع الحكم الذاتي في جنوب الفلبين

منطقة مسلمة تنتزع الحكم الذاتي في جنوب الفلبين
هسبريس - رويترز
السبت 26 يناير 2019 - 21:48

أيدت منطقة يغلب عليها المسلمون في جنوب الفلبين، بأغلبية كبيرة، منحها الحكم الذاتي في استفتاء جرى الأسبوع الماضي، مما عزز آمال إحلال السلام في واحدة من أكثر مناطق الصراع احتداما بالقارة الآسيوية.

وقالت مفوضية الانتخابات إن خطة إقامة منطقة إدارية تحظى بالحكم الذاتي في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، في مينداناو، حظت على موافقة 85 بالمئة من الأصوات.

وشددت الهيئة نفسها أن النتيجة تمهد الطريق لمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، تجرى بعدها انتخابات تشريعية كي يختار المنتخبون، بعد ذلك، سلطة تنفيذية.

ويعد الاستفتاء تتويجا لعملية سلام استهدفت إنهاء عقود من الصراع بين الانفصاليين والحكومات المتعاقبة، وتسببت في عرقلة التنمية في المنطقة التي أضحت إحدى أفقر بقاع آسيا.

وجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الخطة بتأييد نحو 1.74 مليون صوت، وهو ما اتسق مع التوقعات لإنشاء منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تحت مسمى "بانجسامورو"، أو "شعب مورو"، مما سيمنحها صلاحيات أوسع لجمع واستثمار المزيد من الأموال في مجالات البنية الأساسية، والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، لنحو خمسة ملايين نسمة يقطنون المنطقة.

وستواصل الحكومة المركزية الإشراف على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والنقدية، وستعين قريبا سلطة انتقالية تختارها "جبهة مورو" الإسلامية للتحرير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - moha السبت 26 يناير 2019 - 22:15
اللهم انصر الاسلام والمسلمين ودمر أعداء الذين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.