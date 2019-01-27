روسيا تبدأ تطوير نظام دفاعي مضاد للكويكبات

هسبريس ـ مُتابعة

بدأت روسيا في تطوير نظام دفاعي مضاد للكويكبات وفقا لما ذكرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

الوكالة، في تغريدة عبر "تويتر"، قالت: "بدأت أكاديمية العلوم في روسيا وروسكوسموس، في تطوير برنامج لمراقبة ومواجهة التهديدات القادمة من الفضاء: الكويكبات وأجزاء من الصخور الكونية".

وفي الوقت ذاته شددت روسكوسموس على أن الحطام الفضائي الذي يدور حول الأرض، يشكل خطرا أكبر على الإنسان، يفوق النيازك أو الاجرام السماوية الاخرى.

واقترحت مجموعة من العلماء الروس استخدام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز "أر إس -20"، في المرحلة الأولي من أجل إنشاء نظام دفاعي كوكبي.

وأكدت في تقرير نشر في 18 من الشهر الجاري "من بين المهام الكبيرة التي يمكن إنجازها بالصواريخ وتقنيات الفضاء، أكثرها أهمية على الإطلاق، هو إنشاء نظام دفاع كوكبي، لمنع الاصطدامات الكارثية بأرض الكويكبات ونواة المذنب".

ووفقا للعلماء الروس فإنه من الضروري، أيضا، دراسة الخصائص الفيزيائية للأجسام السماوية التي قد تشكل خطرا على الأرض، وذلك بمساعدة مركبة فضائية أصغر.

ويضيف البيان: "من أجل أطلاقها، يمكن استخدام ناقلات دنيبر، وهي نسخة معدلة من الصاروخ الاستراتيجي أر إس -20، وهي رخيصة نسبيا وعلى درجة مؤكدة من الموثوقية والجدوى".

ويرى واضعو التقرير إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تكون "مكملاً جيدًا وحتى بديلًا عن المهمات إلى الكويكبات والمذنبات ، التي تعد غالية الثمن وطويلة الأمد".