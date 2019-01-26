أمنستي: التطور الحقوقي غير كاف بكوريا الشمالية

هسبريس ـ مُتابعة

أعربت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها، عن أسفها من أن البوادر التي أظهرتها كوريا الشمالية نحو حماية حقوق الانسان لاتزال غير كافية، وبعيدة عن المعايير الدولية، رغم التزاماتها.

وتعترف الوكالة بـ"جهود الحكومة لزيادة التزامها بآليات حقوق الإنسان الدولية"، لكنها تأسف لعدم السماح لأي منظمة تعمل في هذا المجال بزيارة البلاد في السنوات الأربع الأخيرة.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إنه "من المؤسف أن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم يتمكن من زيارة البلاد".

وتم إعداد التقرير في إطار الاستعراض الدوري الشامل، المقرر عقده في ماي المقبل، وهي عملية تتضمن فحص سجلات حقوق الانسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ثم تقوم بتقييم الاجراءات التي اعتمدتها لتحسين الوضع والوفاء بالتزاماتها.

وفي التقرير نفسه تقوم منظمة العفو الدولية بتقييم تنفيذ التوصيات الموجهة إلى بيونغ يانغ في الاستعراض الدوري الشامل السابق، الخاص بكوريا الشمالية، في عام 2014.

ووفقا للمستند فإنه من بين 268 توصية، قُدمت آنذاك، وافق النظام الكوري الشمالي على تنفيذ 133 ، وأعطى موافقة جزئية لأربعة، وأحاط علما بـ58 بينما رفض 93 توصية.

وبالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المسؤولين الدوليين في مجال حقوق الانسان في هذا البلد، ذكر التقرير الزيارة التي قام بها المقرر المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ماي 2017.

واعربت "أمنستي" عن أسفها لأن "الحكومة لم تضمن بشكل كامل الحق في محاكمة عادلة، على الرغم من موافقتها على القيام بذلك"، وأضافت: "ما زال الأفراد، بمن فيهم المواطنون الأجانب، يُحتجزون أو يُسجنون من دون محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتشدد المنظمة على أن "الانتهاكات المنتظمة والواسعة والخطيرة لحقوق الإنسان مستمرة، حيث لا يزال هناك ما يصل إلى 120 ألف شخص قيد الاعتقال في أربعة معسكرات للاعتقال السياسي، ومعرضون لخطر العمل الجبري، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

ولم تتم إدانة العديد من هؤلاء في أي جريمة جنائية معترف بها دوليا، و"احتجزوا بشكل تعسفي لمجرد أنهم مرتبطون بأفراد يشكلون تهديدا للدولة أو بسبب التجريم بحكم التبعية"، وفق الهيئة الحقوقية ذاتها.

كما يشير التقرير، من بين نقاط أخرى، إلى أن الكوريين الشماليين، على الرغم من الالتزام الذي أظهرته الحكومة، لا يتمتعون بحرية الوصول إلى المعلومات أو حرية التعبير، ولا يتمتعون بحرية التنقل والسفر إلى الخارج، وهو أمر ممكن فقط مع تصريح حكومي مسبق.