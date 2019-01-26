محتجون يقتحمون معسكرا لجيش تركيا في العراق

هسبريس - رويترز

قال سكان ومسؤولون أكراد إن عشرة أشخاص، على الأقل، أصيبوا عندما اقتحم محتجون معسكرا للجيش التركي، اليوم السبت، قرب دهوك في إقليم كردستان العراق، وأحرقوا دبابتين ومركبات أخرى.

وذكر مسؤول كردي في منطقة دهوك أن المتظاهرين كانوا يحتجون على ضربة جوية تركية، نفذت في الآونة الأخيرة، أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين.

وكتبت وزارة الدفاع التركية على تويتر: "وقع هجوم على إحدى القواعد في شمال العراق جراء تحريض من منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية. لحقت أضرار جزئية بمركبات ومعدات خلال الهجوم".

وقالت الوزارة نفسهاا إنه "يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فيما يتعلق بالواقعة" ولم تذكر اسم القاعدة.

وتنفذ تركيا ضربات جوية بصورة منتظمة، بالقرب من الحدود، مستهدفة قواعد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بينما يخوض التنظيم تمردا منذ عقود في تركيا.

وقال مسؤول كردي ثان، لم يشأ الكشف عن اسمه، إن الجنود الأتراك في المعسكر، الواقع في شيلادزي إلى الشرق من دهوك، أطلقوا النار في البداية على المحتجين ثم غادروا المعسكر.