خرجة جديدة لـ"السترات الصفراء" بأنحاء فرنسا

هسبريس ـ مُتابعة

عاود الآلاف من أنصار حركة "السترات الصفراء" الخروج إلى الشوارع، في العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى، حسب ما ذكرت محطة "فرانس إنفو" الإخبارية اليوم السبت.

فرنسا تشهد احتجاجات على السياسة الإصلاحية لحكومة إيمانويل ماكرون وتدني القوة الشرائية، منذ منتصف نونبر الماضي، وتطالب "السترات الصفراء" باستقالة رئيس البلاد.

وبحسب بيانات الحكومة فقد شارك 84 ألف شخص في مظاهرات يوم السبت الماضي، التي شهدت مصادمات بين المتظاهرين ومختلف ألوان القوات الأمنية.

ماكرون أعلن، في دجنبر الماضي، عن إجراءات اجتماعية بمليارات اليورو لتهدئة الأزمة، ودعا إلى إجراء نقاش يتمكن خلاله الفرنسيون من تقديم مقترحات، واضعا أجلا لذلك حتى منتصف مارس المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي، البالغ من العمر 41 عاما، قد شارك بنفسه في واحدة من حلقات النقاش التي عقدت بجنوب البلاد خلال مجرى الأسبوع الماضي.