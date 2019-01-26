24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:25
|13:45
|16:31
|18:56
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "وعيد العساكر" يستقبل جمهور الرجاء في العاصمة
- مستقبل علاقات المغرب وروسيا
- المفكر أدونيس ببيت ياسين
- العثماني ينكر "فيلّا إفران" ويطلب تبادل كشوفات الأبناك بين السياسيّين
- وفاة الموسيقار الفرنسي الشهير ميشيل لوغران
أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)
ضرورة انسحاب المغرب من الجامعة العربية ومنظمة الفرنكوفونية (5.00)
المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)
الملك محمد السادس يجدد دعوة الرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب (5.00)
- المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" - (132)
- أزمة الطلب تعمق خسائر قطاع العقار للسنة الرابعة على التوالي - (76)
- "مثلي مراكش" يكشف عن طلبه اللجوء إلى كندا لبدء حياة جديدة - (76)
- العثماني ينكر "فيلّا إفران" ويطلب تبادل كشوفات الأبناك بين السياسيّين - (57)
- لافروف: روسيا لا تدعم طرفا على حساب آخر في نزاع الصحراء - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خرجة جديدة لـ"السترات الصفراء" بأنحاء فرنسا
عاود الآلاف من أنصار حركة "السترات الصفراء" الخروج إلى الشوارع، في العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى، حسب ما ذكرت محطة "فرانس إنفو" الإخبارية اليوم السبت.
فرنسا تشهد احتجاجات على السياسة الإصلاحية لحكومة إيمانويل ماكرون وتدني القوة الشرائية، منذ منتصف نونبر الماضي، وتطالب "السترات الصفراء" باستقالة رئيس البلاد.
وبحسب بيانات الحكومة فقد شارك 84 ألف شخص في مظاهرات يوم السبت الماضي، التي شهدت مصادمات بين المتظاهرين ومختلف ألوان القوات الأمنية.
ماكرون أعلن، في دجنبر الماضي، عن إجراءات اجتماعية بمليارات اليورو لتهدئة الأزمة، ودعا إلى إجراء نقاش يتمكن خلاله الفرنسيون من تقديم مقترحات، واضعا أجلا لذلك حتى منتصف مارس المقبل.
وكان الرئيس الفرنسي، البالغ من العمر 41 عاما، قد شارك بنفسه في واحدة من حلقات النقاش التي عقدت بجنوب البلاد خلال مجرى الأسبوع الماضي.