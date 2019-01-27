الصادرات الفلسطينية تتجاوز عتبة المليار دولار

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن الصادرات الفلسطينية تجاوزت، لأول مرة، عتبة المليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الحمد الله قوله، خلال افتتاحه مصنعا في طولكرم شمال الضفة الغربية، إن فلسطين باتت تصدر منتجاتها إلى أكثر من ثمانين دولة، وتمكنت من زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها إلى 3.4 مليار دولار.

وأكد المسؤول أن هذه النجاحات تأتي على الرغم مما تفرضه إسرائيل من قيود وتحديات أمام الاقتصاد الفلسطيني، مما دفع حكومته إلى التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد واتباع سياسات مالية لخفض العجز وزيادة الإيرادات المحلية.

وأبرز الحمد الله، أيضا، نجاح حكومته في تقليل الاعتماد على إسرائيل اقتصاديا، بحيث انخفضت الواردات منها إلى الأسواق الفلسطينية بنحو 20 في المائة.

وأفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بأن إسرائيل هي المقصد الأول للصادرات الفلسطينية، بنسبة 82 في المائة، وتقدر بـ 878 مليونا و617 ألف دولار للعام الماضي، تليها الأردن والإمارات والسعودية، فيما 55 في المئة من قيمة الواردات الفلسطينية بقيمة 3 ملايير و 234 مليونا و784 ألف دولار.