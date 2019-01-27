24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:25
|13:45
|16:32
|18:57
|20:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السودان تواجه أزمة السيولة بطرح فئة نقدية جديدة
- "وعيد العساكر" يستقبل جمهور الرجاء في العاصمة
- مستقبل علاقات المغرب وروسيا
- المفكر أدونيس ببيت ياسين
- العثماني ينكر "فيلّا إفران" ويطلب تبادل كشوفات الأبناك بين السياسيّين
المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يدفع معاش بنكيران بمال القصر - (183)
- المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" - (135)
- كأس زايد .. نجم الساحل يهزم الرجاء في المغرب - (76)
- "البيجيدي" يحمل التجمع الوطني للأحرار المسؤولية في "فوترة التجار" - (70)
- العثماني ينكر "فيلّا إفران" ويطلب تبادل كشوفات الأبناك بين السياسيّين - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الصادرات الفلسطينية تتجاوز عتبة المليار دولار
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن الصادرات الفلسطينية تجاوزت، لأول مرة، عتبة المليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الحمد الله قوله، خلال افتتاحه مصنعا في طولكرم شمال الضفة الغربية، إن فلسطين باتت تصدر منتجاتها إلى أكثر من ثمانين دولة، وتمكنت من زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها إلى 3.4 مليار دولار.
وأكد المسؤول أن هذه النجاحات تأتي على الرغم مما تفرضه إسرائيل من قيود وتحديات أمام الاقتصاد الفلسطيني، مما دفع حكومته إلى التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد واتباع سياسات مالية لخفض العجز وزيادة الإيرادات المحلية.
وأبرز الحمد الله، أيضا، نجاح حكومته في تقليل الاعتماد على إسرائيل اقتصاديا، بحيث انخفضت الواردات منها إلى الأسواق الفلسطينية بنحو 20 في المائة.
وأفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بأن إسرائيل هي المقصد الأول للصادرات الفلسطينية، بنسبة 82 في المائة، وتقدر بـ 878 مليونا و617 ألف دولار للعام الماضي، تليها الأردن والإمارات والسعودية، فيما 55 في المئة من قيمة الواردات الفلسطينية بقيمة 3 ملايير و 234 مليونا و784 ألف دولار.