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كُتّاب وآراء
رئيس الكوديفوار لا يستبعد نيل ولاية رئاسية ثالثة
لم يستبعد رئيس الكوديفوار، الحسن واتارا، احتمال خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، العام المقبل، وسط تكهنات بأنه ينوي الترشح لولاية ثالثة في خطوة يقول معارضوه إنها انتهاك للدستور.
واهتز المشهد السياسي في الكوديفوار بعد قرار الرئيس السابق هنري كونان بيدييه، في أكتوبر الماضي، بإنهاء تحالفه مع واتارا، وهو القائم منذ عشرة أعوام، مع احتمال عودة زعيم سابق آخر، هو لوران باغبو، عقب تبرئته مؤخرا أمام "محكمة لاهاي".
وقال "معسكر واتارا" إنه قد يعيد النظر في عدم المشاركة ضمن انتخابات 2020 إذا قرر منافساه القديمان باغبو وبيدييه الترشح، وأضاف أمام حشد من 40 ألف شخص من مؤيديه، في ملعب رياضي بمدينة أبيدجان، "أود أن أتأكد من رسوخ السلام في البلاد".
وفي رده على هتافات تطالب بترشحه قال واتارا: "سأقدم لكم ردي العام المقبل"، بينما سبق له، في يونيو الماضي، أن قال إن الدستور الجديد لعام 2016 ألغى ما نص عليه الدستور السابق بوضع حد أقصى لعدد الفترات الرئاسية، وإنه يمنحه الحق في الترشح مجددا رغم معارضة منافسيه.