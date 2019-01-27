البابا: الاعتداءات الجنسية سببت جراحا للكنيسة

هسبريس ـ مُتابعة

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن قناعته بأن جسامة فضيحة الاعتداءات الجنسية داخل أروقة الكنيسة تسببت في جرح كبير لها وشلتها عن الحركة.

وقال البابا خلال قداس أمام قساوسة وجمعيات دينية، عند تدشين مذبح كاتدرائية البازيليكا "سانتا ماريا لا أنتيغوا" في بنما: "فتور الأمل ينبع من الاقتناع بأن الكنيسة جرحت من خلال الخطيئة، وأن العديد من الصرخات لم تسمع في كثير من الحالات".

ولم يتحدث البابا عن موضوع الإساءات الجنسية خلال موعظته مباشرة، إلا أن أقواله جاءت متناسبة مع ما اشتكي منه خلال الأشهر الماضية بصورة متكررة، وهو أن حالات الاعتداء الجنسي في الماضي لم تلق الجدية الكافية والضرورية للتعامل معها.

وتتعرض الكنيسة في العديد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والشيلي، لأزمة ثقة كبيرة بسبب اعتداءات رجال الدين على رواد الكنيسة وطلاب وطالبات اللاهوت.