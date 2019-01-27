حجز ثلاثة قناطير من مخدر الكوكايين في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

تم حجز أزيد من 300 كيلوغرام من الكوكايين على أيدي الجيش الجزائري قرب ميناء سكيكدة، شرق الجزائر العاصمة.

وأوضحت الإذاعة الجزائرية أن عناصر حرس السواحل اكتشفواكمية ضخمة من الكوكايين، قدرت بثلاثة قناطر و712 غراما، معبأة داخل حقائب للظهر، وذلك على إثر دورية قرب المنطقة الصناعية لسكيكدة.

وأضاف المصدر أن المخدرات تم استرجاعها بعد أن لفظتها أمواج البحر قرب الميناء نفسه، وتم ذلك من قبل عناصر من الجيش التي أبلغت بما جرى من قبل بحارة.

وتعد هذه ثاني أكبر كمية من الكوكايين يتم حجزها بالجزائر في أقل من سبعة أشهر بعد أن تم، في نهاية ماي 2018 على مستوى ميناء وهران، إحباط محاولة لإدخال 701 من كيلوغرامات الكوكايين إلى البلاد.

وتسببت هذه القضية في زلزال سياسي حقيقي بالبلاد، حيث أدت إلى إقالات بالجملة في مصالح الأمن وفي صفوف الجيش الجزائري؛ كما شملت ضباطا سامين.