برلمان السودان يستجوب مسؤولين أمنيين بارزين

هسبريس - د.ب.أ

يمثل مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني صلاح قوش ، ومدير عام قوات الشرطة الطيب بابكر أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان السوداني خلال 48 ساعة لاستجوابهما بشأن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والاطلاع على أوضاع المعتقلين الانسانية والصحية .

وذكرت صحيفة (الجريدة) السوادنية في عددها الصادر اليوم الأحد أن هذا يعد سابقة استثنائية .

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة التشريع والعدل حسن دكين قوله إن رئيس المجلس الوطني إبراهمي أحمد عمر وافق على استدعاء المذكورين ، متوقعا مثول المسؤولين الأمنيين أمام اللجنة خلال 48 ساعة .

وأوضح أن الجلسة سيترأسها أحمد عمر وستناقش هوية الوحدات الأمنية التي تعاملت مع المحتجين بالقوة المفرطة والاضرار في الارواح والممتلكات وأحداث مستشفى أم درمان وأوضاع المعتقلين من النواحي الصحية والانسانية .

وأعلن دكين عن لقاء مرتقب يجمع لجنة العدل مع النائب العام حول لجان التحقيق وسير العمل فيها وسرعة تقديم البلاغات للقضاء.

ويشهد السودان احتجاجات بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي ، خلفت 26قتيلا، بحسب البيانات الحكومية ، فيما ذكرت منظمات حقوق الإنسان ان عدد القتلى نحو 40 شخصا.