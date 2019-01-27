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الرئيسية | خارج الحدود | رسائل بمواد سامة تصل 9 جهات في اليابان

رسائل بمواد سامة تصل 9 جهات في اليابان

رسائل بمواد سامة تصل 9 جهات في اليابان
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 27 يناير 2019 - 16:35

تجري الشرطة اليابانية تحقيقا بشأن رسائل تم توجيهها عبر البريد إلى تسع جهات في البلاد، بينها شركات أدوية. وتحتوي الرسائل على ما يبدو أنه مادة سيانيد البوتاسيوم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" في وقت مبكر صباح اليوم الأحد أنه تم توصيل أظرف تحتوي على مسحوق أبيض ورسائل تهديد إلى شركات أدوية في مدينتي طوكيو وأوساكا، وشركة أغذية في مدينة سابورو، وصحيفة في العاصمة طوكيو يوم الجمعة الماضي.

ويقول المحققون إنه تم تحديد المادة البيضاء في بعض الرسائل على أنها سيانيد البوتاسيوم.

وأضافوا أن واحدة، على الأقل، من الرسائل المطبوعة هددت بتوزيع منتجات تحتوي على سيانيد البوتاسيوم إذا لم يتم دفع 35 مليون ون (31 ألف دولار تقريبا) من عملة البيتكوين المشفرة.

يشار إلى أن جميع الأظرف تحمل ختم البريد في طوكيو بتاريخ يوم الخميس الماضي، كما يحمل عدد منها اسم عضو بارز في طائفة "أوم شنريكيو" تم إعدامه العام الماضي.

وتشتبه الشرطة بأن شخصا واحدا هو الذي أرسل جميع الأظرف .

وتقول شركات الأدوية إنها تلقت تهديدات مماثلة قبل عام.

وتشمل تحقيقات الشرطة البحث في ما إذا كان هناك أي صلة بين الحوادث الأخيرة وبين ما حدث قبل عام.

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