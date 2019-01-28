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الرئيسية | خارج الحدود | الألمان ينفقون مليارات اليوروات لشراء القهوة

الألمان ينفقون مليارات اليوروات لشراء القهوة

الألمان ينفقون مليارات اليوروات لشراء القهوة
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 28 يناير 2019 - 06:58

كشفت دراسة حديثة أن المواطنين الألمان أنفقوا نحو أربعة مليارات يورو خلال عام واحد لشراء مشروبهم المفضل في الصباح، ألا وهو القهوة.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق وتم نشر نتائجها الأحد أن الألمان أنفقوا هذه المبالغ على شراء القهوة بمختلف أنواعها من المتاجر في الفترة بين مطلع شهر ديسمبر عام 2017 وحتى بداية نفس الشهر من عام 2018.

وبذلك يكون الألمان قد اشتروا كمية قهوة تقل بعض الشيء عن نظيرتها خلال العام السابق لهذه الفترة، حيث تراجعت الكمية إلى 382 مليون كيلوجرام، أي أقل بنسبة 2.8 بالمئة عما تم رصده قبل عام، بحسب الدراسة.

ولكن باحثو السوق لا يرون أن ذلك يعني بالضرورة تراجعا في استهلاك الألمان للقهوة.

وقالت خبيرة المشروبات بشركة أبحاث السوق كريستيانه شتوك: "بحسب تقييمنا، يمكن أن يرجع ذلك إلى أن الألمان يشربون القهوة بصورة متكررة خارج المنزل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ibrahim milano الاثنين 28 يناير 2019 - 07:40
أسوء قهوة شربت هي اللي شربت فألمانيا بحال الماء أسود بالسكر،أما أحسن قهوة هي اللتي تشربها في إيطاليا،نهاركم سعيد.
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2 - كأس اتاي الاثنين 28 يناير 2019 - 07:45
كم ينفق المغاربة في شراء مشروبهم غير المفضل الشاي؟
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3 - الورزازي الاثنين 28 يناير 2019 - 08:09
خلال الثمانينات ادخلنا زراعة الموز الى المغرب بنواحي اكادير . فهل يا ترى يمكن تجريب زراعة شجر القهوة ?
سؤالي موجه للسيد وزير الفلاحة خاصة اذا علمنا ايضا نجاح زراعة الكواكامول . ربما نستطيع على الاقل تحقيق الاكتفاء الذاتي في طرف 5 سنوات و لم تكون التجربة بمناطق تيزنيت طانطان??
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