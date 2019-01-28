الجيش الألماني يعاني من نقص في عدد الجنود

هسبريس - د.ب.أ

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الجيش الألماني يعاني نقصا في الأفراد بشكل أكبر من المعروف حتى الآن.

وذكرت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة الأحد استنادا إلى تقرير داخلي لوزارة الدفاع أن العدد المتوقع لخريجي المدارس في 2020 سيكون 760 ألف خريج نصفهم فقط سيكون مناسبا للانضمام إلى الجيش حسب توقعات الوزارة.

ويتعين أن يتقدم واحد من كل أربعة من هذه الفئة المناسبة، إلى الجيش حتى يتم التمكن من تلبية الحاجة إلى الأفراد، أي يتعين أن يتقدم نحو 95 ألف شخص من هؤلاء للخدمة العسكرية.

من جانبها، صرحت متحدثة باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن " عدد المتقدمين لا يزال مرتفعا بشكل ثابت، لكن التنافس في سوق العمل لا يزال قويا على تخصصات مثل الأطباء والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات "، وأضافت أن هذه التخصصات ستظل " تمثل مجالات شديدة التحدي في المستقبل".

وحسب معلومات (د.ب.أ)، فإن معدل المتقدمين للخدمة العسكرية منذ عام 2016 يبلغ في المتوسط 120 ألف شخص سنويا، ويبلغ عدد المتقدمين للخدمة كضباط 10000 شخص لشغل 2500 وظيفة.

وعن وجود 25 ألف وظيفة شاغرة في الجيش في الوقت الراهن وفقا لما ذكرته الصحيفة، قالت المتحدثة إن هذا أمر طبيعي " فالمنظمة التي تنمو دائما ما سيكون لديها وظائف شاغرة".

ومن المنتظر أن يرفع الجيش الألماني عدد أفراده من 180 ألف فرد في الوقت الراهن إلى 203 ألف بحلول عام 2025.

وهناك الآن 35 ألف شخص يقومون في الوقت الراهن بالتدريب في الجيش، وتتراوح فترة التدريب بين عام إلى ستة أعوام.

ويعتزم هانز-بيتر بارتلز، مفوض البرلمان لشؤون الجيش، طرح تقريره السنوي عن حالة الجيش بعد غد الثلاثاء وسيتعرض التقرير لجوانب عدة من بينها وضع الأفراد ونقلت الصحيفة عن التقرير القول إن " الخدمة الإجبارية تم تعليقها بدون خطة خاصة بكيفية تغطية الحاجة إلى أفراد في ظل تعليق التجنيد الإجباري".