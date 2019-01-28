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الرئيسية | خارج الحدود | البشير يخشى استنساخ "الربيع العربي" بالسودان

البشير يخشى استنساخ "الربيع العربي" بالسودان

البشير يخشى استنساخ "الربيع العربي" بالسودان
هسبريس - رويترز
الاثنين 28 يناير 2019 - 01:10

قال الرئيس السوداني عمر البشير الأحد إن هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ الشهر الماضي ويشبهها البعض بالانتفاضات التي أطاحت بعدة زعماء عرب عام 2011.

ويخرج طلاب ونشطاء وغيرهم في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر ، مطالبين بنهاية للمصاعب الاقتصادية في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وقال البشير للصحفيين في كلمة عقب محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة "هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة، وفيما يخص السودان.. الإعلام الدولي والإقليمي يحاول التهويل ولا ندعي عدم وجود مشكلة".

وأضاف "هناك محاولات لاستنساخ قضية الربيع العربي في السودان بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشاد البشير بزيارة قام بها وفد مصري رفيع المستوى للخرطوم في بداية الأزمة ووصفها بأنها "كانت رسالة للشعب السوداني وآخرين... ودعما لاستقرار السودان".

ومنذ بدأت الاحتجاجات، تشير التقديرات الرسمية إلى سقوط 30 قتيلا بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وتتهم السلطات السودانية "مندسين" وعملاء للخارج بالوقوف وراء الاضطرابات، وقالت إنها تتخذ خطوات لحل الأزمة الاقتصادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ابو اسحاق الاثنين 28 يناير 2019 - 01:33
تنحى على السلطة، وادعوا إلى انتخابات مبكرة، التشريعية والرئاسية منها ماينتج يتمخض عنه حوار وطني شامل ولما لا تغيير الدستور، والمشكلة انتهت، مالك ومال الربيع العربي
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2 - amin sidi الاثنين 28 يناير 2019 - 01:57
سلام : اعلاه فيها شي شك هدك راه تسونامي زلزال الربيع العرابي وصال لعندك .عندك جوج حلول اما هرب لبرى بحال التونسي .او تبقى حتى تقتل بحال الليبي .السودان ارض فلاحية كنت اتكون مزراعة توكل العالم العرابي .ايرحل تنجي راسك اوتنجي الغير
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3 - محمد الاثنين 28 يناير 2019 - 02:01
من يصدق أن السودان التي تملك أراضي زراعية صالحة للزراعة تفوق مساحتها مساحة المغرب بأكمله سكانها يعانون المجاعة ومن يصدق أن السودان التي كانة تلقب في الماضي بسلة غذاء العالم يخرج سكانها للتظاهر ضد الجوع والفقر
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