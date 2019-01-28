24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:24
|13:45
|16:33
|18:58
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الديالمي والحرمان الجنسي
- وزير الداخلية يلاقي الباطرونا والنقابات تنتظر حسم الحوار الاجتماعي
- شيخوخة المجتمع تدفع إلى مطلب الاعتراف بدور المساعد الأسري
- مجلس الدار البيضاء يضع آخر اللمسات لحسم صفقات جمع النفايات
- الاختيار التنموي بالمغرب
شيخوخة المجتمع تدفع إلى مطلب الاعتراف بدور المساعد الأسري (5.00)
مسيرة حاشدة تندد بالعنف الجامعي في ذكرى مقتل الطالب "إزم" (5.00)
العلمي يصف بنكيران بـ"العقل الصغير" .. وأخنوش يسْلُك "أغراس" (3.00)
- أخنوش ينفي تحالف "الأحرار" خارج الحكومة ويتفهم احتجاجات التجار - (134)
- العلمي يصف بنكيران بـ"العقل الصغير" .. وأخنوش يسْلُك "أغراس" - (98)
- الديالمي: المثلي ليس شاذا .. والحرمان الجنسي يحرّك المتطرفين - (75)
- المجلس الوطني للحمامة - (60)
- الدولة تُخضع المشمولين بالتجنيد الإجباري لقوانين وأنظمة عسكرية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البشير يخشى استنساخ "الربيع العربي" بالسودان
قال الرئيس السوداني عمر البشير الأحد إن هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ الشهر الماضي ويشبهها البعض بالانتفاضات التي أطاحت بعدة زعماء عرب عام 2011.
ويخرج طلاب ونشطاء وغيرهم في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر ، مطالبين بنهاية للمصاعب الاقتصادية في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.
وقال البشير للصحفيين في كلمة عقب محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة "هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة، وفيما يخص السودان.. الإعلام الدولي والإقليمي يحاول التهويل ولا ندعي عدم وجود مشكلة".
وأضاف "هناك محاولات لاستنساخ قضية الربيع العربي في السودان بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشاد البشير بزيارة قام بها وفد مصري رفيع المستوى للخرطوم في بداية الأزمة ووصفها بأنها "كانت رسالة للشعب السوداني وآخرين... ودعما لاستقرار السودان".
ومنذ بدأت الاحتجاجات، تشير التقديرات الرسمية إلى سقوط 30 قتيلا بينهم اثنان من أفراد الأمن.
وتتهم السلطات السودانية "مندسين" وعملاء للخارج بالوقوف وراء الاضطرابات، وقالت إنها تتخذ خطوات لحل الأزمة الاقتصادية.