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كُتّاب وآراء
"السترات الصفراء" تراهن على زخم عدد المحتجين
ذكرت حركة "السترات الصفراء" في فرنسا الأحد أن 123 ألفا و151 متظاهرا شاركوا في احتجاجات السبت الحادي عشر منذ بدء المظاهرات في منتصف نوفمبر الماضي مقابل 69 ألفا قدرت وزارة الداخلية عددهم.
وأعلنت الحركة العدد عبر صفحتها على موقع (فيسبوك) الاجتماعي. وكانت الوزارة قد سجلت السبت قبل الماضي نحو 84 ألف مشارك في جميع أنحاء فرنسا وهو العدد الذي رفعته الحركة إلى 147 ألفا و365 متظاهرا.
واتسمت مظاهرة السبت بهبوط أعداد المشاركين بالتزامن مع انقسامات داخلية وفي ظل النقاش الوطني الكبير الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا عن مخرج للأزمة، والاشتباكات في مختلف الأماكن ولا سيما في ميداني الجمهورية والباستيل بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأثار استخدام قذائف من جانب قوات الأمن الجدل في البلد إزاء الاتهامات بإلحاق إصابات بالمتظاهرين في الماضي مما جعل القوات تتجهز لأول مرة أمس بكاميرات لتسجيل كيفية تدخلهم، فيما نسب أحد قادة المظاهرة مسئولية الأحداث إلى وزير الداخلية كريستوف كاستانير، داعيا الشعب إلى "انتفاضة غير مسبوقة بكل السبل النافعة والضرورية لكي لا يقع أحد ضحية لتلك الإصابات الحربية".
وتتظاهر الحركة لثاني سبت على التوالي عقب إطلاق ماكرون دعوة لحوار وطني يسعى من خلاله لبحث شكاوى المواطنين من خلال الحوار بدلا من التظاهر في الشوارع.
ويواجه هذا الحوار الوطني تشكيكا في مصداقيته من جانب متحدثين من حركة "السترات الصفراء" الذين عولوا في المقابل على زيادة الاحتجاجات.