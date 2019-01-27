انفجار يسبب انهيار منازل وفقد أشخاص بلاهاي

هسبريس - متابعة

ذكرت وسائل إعلام هولندية أن انفجارا في مدينة لاهاي تسبب في انهيار عدد من المنازل.

وأشارت المصادر إلى أن ما بين 10 إلى 20 شخصا فقدوا عقب انهيار المنازل في لاهاي.

ولفتت وسائل الإعلام الهولندية إلى أن الانفجار ناتج عن انفجار غاز.