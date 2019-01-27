عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

هسبريس - و.م.ع

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي استنفرت قواتها في ساحات الحرم ووفرت الحماية للمستوطنين.

وقال المتحدث باسم الأوقاف الفلسطينية، في تصريحات للصحافة، إن 39 مستوطنا اقتحموا ساحات الحرم في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحا عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم أدى صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شرطة الاحتلال كانت عمدت، أمس السبت، الى منع دخول ملابس خاصة لسدنة المسجد الأقصى وقرطاسية لمكتبة المسجد، ما اضطر إدارة المسجد الأقصى إلى توزيع الزي الخاص بالسدنة في ساحة الغزالي، خارج المسجد من جهة باب الأسباط.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة المسلحة نصب الحواجز الأمنية عند الطرقات المؤدية لبوابات الأقصى، وفرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، كما تتولى حماية المستوطنين منذ لحظة اقتحامهم من "باب المغاربة" وحتى خروجهم من "باب السلسلة".