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البيت الأبيض يتعهد بالرد على "العنف" بفنزويلا
الأحد 27 يناير 2019 - 23:40
حذر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون الأحد من أي أعمال عنف أو ترهيب يتعرض لها الدبلوماسيون الأمريكيون في فنزويلا أو زعيم المعارضة هناك خوان جوايدو قائلا إن حدوث ذلك سيستوجب ردا من الولايات المتحدة.
وقال بولتون في تغريدة على تويتر "أي عنف وترهيب ضد الدبلوماسيين الأمريكيين أو الزعيم الديمقراطي في فنزويلا خوان جوايدو أو الجمعية الوطنية نفسها سيمثل اعتداء خطيرا على سيادة القانون وسيواجه برد قوي" مشيرا أيضا إلى دعم كوبا للقوات شبه العسكرية التابعة للزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - elbejaadi الأحد 27 يناير 2019 - 23:47
Vous aimez tellement les vénézuéliens au point de les affamer avec votre embargo comme vous avez affamés les cubains depuis les années 50, les iraquiens , les iraniens ...la Russie ne vous laissera pas vous accaparer du pétrole vénézuélien
3 - واحد من الرعية الاثنين 28 يناير 2019 - 00:13
ما دام "غريندايزر" النهج الديمقراطي مع مادورو فلن يستطيع بولتون و لا غيره المس بنظام الدكتاتور الفنزويلي .
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