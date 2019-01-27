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الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" يتبنى تفجيرا مزدوجا لكنيسة في الفلبين

"داعش" يتبنى تفجيرا مزدوجا لكنيسة في الفلبين

"داعش" يتبنى تفجيرا مزدوجا لكنيسة في الفلبين
هسبريس - رويترز
الأحد 27 يناير 2019 - 22:28

ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الأحد أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجير مزدوج أودى بحياة 20 شخصا على الأقل أثناء قداس في كنيسة كاثوليكية بالفلبين.

كما أدى التفجير، الذي وقع الأحد في جزيرة تقطنها أغلبية مسلمة في جنوب البلاد المضطرب، إلى إصابة 81 شخصا وكان أحد أشد الهجمات دموية في السنوات القليلة الماضية بالمنطقة التي تموج بالفوضى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الزمخشري الأحد 27 يناير 2019 - 22:42
داعش تفجر في كل مكان في العالم إلا في " إسرائيل " حيث مستشفياتها تستقبل جرحى داعش لتلقي العلاج .

و الآن و يا سبحان الله على الصدف تضرب الفيليبين بعد أن سمح لمسلميها بحكم ذاتي حتى يعكروا عليهم نشوة الفرح.

من لم يفطن بعد لأمر داعش و من وراءها فعليه لا مؤاخذة أن يعرض مخه على الطبيب.
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2 - mbark الأحد 27 يناير 2019 - 22:58
لا حولا ولاقوة الى بالله الإرهاب لا دين له الإسلام بريئ منهم المرجو عدم قول تنظيم الدولة الإسلامية بل (تنظيم الدولة الإرهابية)
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