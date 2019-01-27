"داعش" يتبنى تفجيرا مزدوجا لكنيسة في الفلبين

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الأحد أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجير مزدوج أودى بحياة 20 شخصا على الأقل أثناء قداس في كنيسة كاثوليكية بالفلبين.

كما أدى التفجير، الذي وقع الأحد في جزيرة تقطنها أغلبية مسلمة في جنوب البلاد المضطرب، إلى إصابة 81 شخصا وكان أحد أشد الهجمات دموية في السنوات القليلة الماضية بالمنطقة التي تموج بالفوضى.