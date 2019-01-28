حكومة السعودية تنفق المليارات على خطة صناعية

هسبريس - رويترز

قال عابد عبد الله السعدون نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي اليوم الاثنين إن الحكومة السعودية ستنفق 100 مليار ريال (27 مليار دولار) في 2019 و2020 في إطار برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية.

يوفر البرنامج فرص استثمار في التعدين والصناعة والخدمات اللوجيستية والطاقة داخل المملكة وفقا لوثيقة وُزعت على المشاركين في مؤتمر استثماري في الرياض ألقى نائب الوزير كلمة خلاله.

وتقول الوثيقة إن البرنامج يعرض على المستثمرين فرصا للاستثمار في مشاريع مثل مصانع المطاط والمحفزات الكيماوية والسيارات.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في تغريدة في ديسمبر إن ميزانية السعودية للعام 2019 خصصت 33 مليار ريال لقطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية.

وأضاف أن ذلك يتجاوز ثلاثة أمثال المخصص في الميزانية السابقة، في مؤشر على حرص المملكة على تعزيز تنويع موارد الاقتصاد في تلك القطاعات لخلق الوظائف للسعوديين والحد من الاعتماد على النفط.