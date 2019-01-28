الغرب الأوسط الأمريكي يستعد لبرودة قياسية

هسبريس - رويترز

قالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية إن من المتوقع أن تهب موجة شديدة البرودة منطقة الغرب الأوسط الأمريكي هذا الأسبوع مصحوبة بسقوط ثلوج ودرجات حرارة قاسية البرودة وربما رياح باردة خطيرة تهدد الأرواح على أنحاء شمال ولاية إلينوي وشمال غرب ولاية إنديانا.

وأضافت الهيئة أن الثلوج بدأت في السقوط على منطقة شيكاجو ليل أمس الأحد. وبعد ذلك، ستتعرض المنطقة "لأبرد كتلة هوائية منذ سنوات" غدا الثلاثاء مع طقس سيء جدا يستمر حتى يوم الجمعة. ويتوقع أن تنخفض درجات حرارة في المنطقة إلى مستويات قياسية في منتصف الأسبوع.

وتشهد بعض مناطق شمال ولاية مينيسوتا وشمال ولاية ويسكونسن درجات حرارة تصل إلى حد التجمد. وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية على تويتر أن درجات الحرارة انخفضت لتصل إلى 44 تحت الصفر بمقياس فهرنهايت (42 درجة مئوية تحت الصفر) في مدينة إنترناشونال فولز بولاية مينيسوتا صباح الأحد محطمة الرقم القياسي السابق بثماني درجات.

وقال فرع الهيئة في مدينة دي موين إن "الهواء البارد الخطير والمهدد للحياة" سيؤثر على ولاية أيوا منذ صباح الثلاثاء وحتى صباح الجمعة ومن المرجح أن تتراوح درجة حرارة الهواء البارد يوم الأربعاء من 45 درجة فهرنهايت تحت الصفر إلى 55 درجة فهرنهايت تحت الصفر في الجزء الشمالي من الولاية.

وقالت شركة دلتا ايرلاينز للطيران إنها ستتنازل عن رسوم تبديل الرحلات للركاب المتضررين من الطقس الشتوي في شيكاجو وديترويت ومناطق الغرب الأوسط العليا.

ومن المتوقع أن تضرب الكتلة الباردة مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة أيضا.

ويتوقع أن تشهد نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا ونيو إنجلاند درجات حرارة متجمدة، لكنها لم تكن بقسوة درجات الحرارة الباردة في المناطق الداخلية، ويتوقع سقط ثلوج أيضا.

وقالت هيئة الأرصاد إن شمال ولاية مسيسيبي وشمال ولاية ألاباما وأجزاء من ولايتي كنتاكي وتينيسي قد تشهد أيضا تساقطا محتملا للثلوج خلال هذا الأسبوع.