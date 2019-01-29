الأمن الروسي يستعيد لوحة مشهورة مسروقة

هسبريس - رويترز

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤولة بالشرطة قولها إن الشرطة استعادت لوحة للفنان الروسي الشهير أرخيب كوينجي بعد سرقتها من معرض في موسكو أول أمس الأحد، كما ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي في السرقة.

ونسبت تاس إلى إيرينا فولك، وهي متحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية الروسية، قولها إن رجلا يبلغ من العمر 31 عاما أخبر الشرطة بالمكان الذي خبأ فيه اللوحة.

ورسم كوينجي، الفنان الروسي الراحل ذو الأصول اليونانية، اللوحة المسروقة، وهي لوحة "آي بيتري. القرم"، عام 1908 وصور فيها بفرشاته جبلا في شبه جزيرة القرم.

وكانت لوحة "بستان بيرش" التي رسمها كوينجي عام 1881 بيعت في مزاد لسوذبي بأكثر من ثلاثة ملايين دولار في 2008.