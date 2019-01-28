24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2413:4516:3318:5820:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أولاد فارس الحلّة .. جماعة فقيرة مهجورة تسير في درب التنمية (5.00)

  2. الصديقي: ولادة "رزان" غيرتني .. و"طاكسي بيض" جديدي السينمائي (5.00)

  3. "السترات الصفراء" تراهن على زخم عدد المحتجين (5.00)

  4. الوداد يهزم كوكب مراكش ويتوج ببطولة الخريف (5.00)

  5. "كوكايين" يُسقط مبحوثا عنه في يد الدرك بالسوالم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قيادي في الحرس الإيراني يهدد بمحو إسرائيل

قيادي في الحرس الإيراني يهدد بمحو إسرائيل

قيادي في الحرس الإيراني يهدد بمحو إسرائيل
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 28 يناير 2019 - 15:40

هدد قيادي بالحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين بمحو إسرائيل من الجغرافيا السياسية للعالم.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي القول :"استراتيجيتنا تتمثل في محو الكيان الصهيوني من الجغرافيا السياسية للعالم".

وأضاف :"يبدو أن هذا الأمر أصبح قريبا بسبب إجراءات هذا الكيان الأرعن التي ستكون نهاية لوجوده".

وتابع بالقول :"إذا قام الكيان الصهيوني بأي تحرك يقود إلى حرب جديدة فإن هذه الحرب ستكون الحرب التي تؤدي إلى زواله وتحرير الأراضي المحتلة، ولن يجد الإسرائيليون لأنفسهم مقابر في فلسطين ليدفنوا فيها جثثهم".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعتبر إيران خطرا وجوديا عليها في ظل التصريحات الحماسية المتكررة لقياداتها بمحو إسرائيل من على الخريطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.