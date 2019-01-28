ماكرون: فرنسا لا تملي مواقفها على أي دولة

هسبريس - د.ب.أ

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن فرنسا حريصة على ألا تملي أي موقف على أي دولة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، قال ماكرون :"لا أكون صديقا صادقا إذا لم أتحدث عما أرى أنه قد يؤثر على صورة مصر".

واستدرك بالقول :"لا أقلل من شأن بعض التحديات الأمنية، ولا أريد أن أملي أمرا على أحد ... ولكن العقول بحاجة إلى نقاش ... ونشاط المجتمع المدني أمر حيوي".

من جانبه، طالب السيسي بالإنصاف عند الحديث عن الوضع في مصر، وقال :"ينبغي ألا ننسى أننا في منطقة مضطربة ... ومشروع إقامة الدولة الدينية فشل في مصر".

وطالب السيسي بالنظر لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لدعم مواطنيها الأكثر احتياجا رغم أوضاعها الاقتصادية، واعتبر أن هذا أيضا جانبا من حقوق الإنسان يغفله كثيرون.