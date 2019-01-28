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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون: فرنسا لا تملي مواقفها على أي دولة

ماكرون: فرنسا لا تملي مواقفها على أي دولة

ماكرون: فرنسا لا تملي مواقفها على أي دولة
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 28 يناير 2019 - 16:45

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن فرنسا حريصة على ألا تملي أي موقف على أي دولة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، قال ماكرون :"لا أكون صديقا صادقا إذا لم أتحدث عما أرى أنه قد يؤثر على صورة مصر".

واستدرك بالقول :"لا أقلل من شأن بعض التحديات الأمنية، ولا أريد أن أملي أمرا على أحد ... ولكن العقول بحاجة إلى نقاش ... ونشاط المجتمع المدني أمر حيوي".

من جانبه، طالب السيسي بالإنصاف عند الحديث عن الوضع في مصر، وقال :"ينبغي ألا ننسى أننا في منطقة مضطربة ... ومشروع إقامة الدولة الدينية فشل في مصر".

وطالب السيسي بالنظر لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لدعم مواطنيها الأكثر احتياجا رغم أوضاعها الاقتصادية، واعتبر أن هذا أيضا جانبا من حقوق الإنسان يغفله كثيرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلام الصويري الاثنين 28 يناير 2019 - 16:58
ولماذا مستعمرات فرنسا في شمال افريقيا وجنوب الصحراء تاتي في مؤخرة الدول النامية وأغلبها يعيش تحت الانظمة الديكتاتورية وشعوبها تعاني من الفقر والحروب الأهلية وتفشي الأمراض والهجرة ؟؟
لماذا تعيش مستعمرات فرنسا تحت رحمة الشركات الفرنسية تسيطر على الحياة الاقتصادية والمالية والثقافية والسياسية ؟؟
لماذا تساند فرنسا الانظمة الديكتاتورية في تحويل الثروات الى فرنسا وتحتضن عائلاتهم وطبقاتهم الحاكمة ؟؟؟
لماذا لا تساعد في تثبيت الديمقراطية في هذه الدول ؟؟
العالم يعرف ما تفعله فرنسا في مستعمراتها فببساطة لكي يعيش الفرنسي في بحبوحة العيش يجب التضحية بالإفريقي
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