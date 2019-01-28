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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تبيع أسلحة بـ15 مليار دولار إلى الخارج

روسيا تبيع أسلحة بـ15 مليار دولار إلى الخارج

روسيا تبيع أسلحة بـ15 مليار دولار إلى الخارج
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 28 يناير 2019 - 21:35

صرح مسؤول روسي بأن المبيعات السنوية الخارجية لروسيا من السلاح بلغت 15 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين عن دميترى شوغاييف رئيس الإدارة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني القول في تصريحات تليفزيونية :"خلال السنوات الثلاث الماضية، كان الحجم السنوي (للمبيعات) نحو 15 مليار دولار. كما أن الطلبيات تصل تقريبا لنفس القيمة".

وأشار إلى أن "معدات الطيران تشكل أبرز المنتجات، حيث تمثل أكثر من 50% من صادرات الأسلحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - دمحم الاثنين 28 يناير 2019 - 21:41
اول مسلح من روسيا الجزائر لماذا؟؟؟؟ الله اعلم...
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2
2 - siml الاثنين 28 يناير 2019 - 21:43
15 مليار دولار لا تمثل سوى فتات الكعكة التي أخدها ترامب من دول الخليج وخاصة السعودية.
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2
3 - مواطن مغربي الاثنين 28 يناير 2019 - 21:48
ما الجديد في هذا ؟ الولايات المتحده باعت للمملكة العربية السعودية لوحدها أسلحة بقيمة 100 مليار دولار و عقدت معها صفقة لبيع الأسلحة على المدى المتوسط بقيمة 400 مليار دولار. لا مجال للمقارنة. روسيا رغم أنها ثاني قوة عسكرية في العالم فإن بينها وبين و.م.ا كما بين السماء والأرض. لكن في الأخير هم يصنعون و يبيعون و يطورون بلدانهم على حساب مصاءب الآخرين
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