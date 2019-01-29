24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2413:4516:3418:5920:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. نتزوج لننطلق أم لنختنق (5.00)

  2. حملة نظافة تستهدف قبور المسلمين في بوجنيبة (5.00)

  3. "اليد الممدود" تساعد عشرات الأشخاص بلا مأوى (5.00)

  4. مغاربة ونجاح الزواج (5.00)

  5. حكومة السعودية تنفق المليارات على خطة صناعية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تحث قادة أمريكيين على دعم فنزويلا

الأمم المتحدة تحث قادة أمريكيين على دعم فنزويلا

الأمم المتحدة تحث قادة أمريكيين على دعم فنزويلا
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 03:01

أدانت وكالتا الأمم المتحدة للهجرة واللاجئين الاثنين الاعتداءات الجسدية واللفظية على مواطني فنزويلا في منطقة أمريكا اللاتينية وحثت القادة في المنطقة على التنديد برهاب الأجانب وإبداء التضامن.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان "رغم أن هذه الأفعال من الكراهية والتعصب ورهاب الأجانب أفعال فردية ولا تمثل اتجاها سائدا، إلا أنها تعد مقلقة للغاية".

جاء ذلك بعد أسبوع من مقتل امرأة من الإكوادور على يد فنزويلي في مدينة إيبارا بشمال الإكوادور مما فجر أعمال عنف.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت يوم الجمعة إنها تراقب الأزمة السياسية لكنها لم تشهد بعد تدفقا متزايدا للمواطنين من فنزويلا الذين فر منهم بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين. وأضافت أن نحو خمسة آلاف فنزويلي يفرون من بلادهم يوميا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.