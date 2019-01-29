بابا الفاتيكان يقترح تعديل قواعد عزوبية القساوسة

هسبريس - د.ب.أ

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الاثنين، إنه يمكن تعديل القاعدة الخاصة بعزوبية القساوسة، ولكن فقط في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالمجتمعات النائية.

وفي حديثه للصحفيين من على متنن طائرته الخاصة القادمة من رحلته التي استغرقت ستة أيام في بنما، أضاف البابا فرنسيس أنه لن يذهب بالقول إلى منح القساوسة ترخيص شامل للزواج.

وتابع قائلا "لن أفعل ذلك، لا يزال هذا واضحًا، ربما قد أكون محافظا، لكنني لا أرغب في أن أضع نفسي في مساءلة أمام الله بخصوص هذا القرار".

ومع ذلك ، اعترف البابا فرانسيس بأن هناك مشكلة لدى المجتمعات الكاثوليكية النائية في أماكن مثل الأمازون أو بعض جزر المحيط الهادئ، حيث لا يوجد هناك قساوسة لإقامة القداس.

واستطرد بابا الفاتيكان قائلا إنه في مثل هذه الحالات، قد يكون من المفيد ترسيم أحد حكماء هذه المجتمعات، حتى لو كان ذلك الشخص متزوجًا، حتى يتمكن من أداء دور الكاهن.

ومضى البابا فرانسيس قائلا إن هذا الأمر "يجب أن يكون مباحا" للأماكن التي تعاني من مشكلة رعوية بسبب قلة الكهنة"، مضيفا "أنا لا أقول بأنه ينبغي أن يتم ذلك ، لأنني لم أفكر بذلك، وصليت بما فيه الكفاية حول هذا الموضوع. ولكن يجب على علماء الدين دراسة هذا الأمر."