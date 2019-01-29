مطار دبي الأول عالميا بعدد المسافرين الدوليين

هسبريس - د.ب.أ

احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة أكبر مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وذلك للعام الخامس على التوالي.

وأعلنت إدارة المطار، في تقرير أصدرته الاثنين، أن إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال العام الماضي بلغ 89 مليونا و149 ألفًا و387 مسافرا (بارتفاع نسبته 1%) مقارنة بعام 2017. واستطاع المطار تجاوز حاجز الثمانية ملايين مسافر شهريا مرتين خلال العام الماضي: في شهر يوليوز حيث بلغ الرقم 8.2 مليوين مسافر، وشهر غشت بـ8.4 مليون مسافر، ما جعله الشهر الأكثر ازدحاما في تاريخ المطار منذ تأسيسه في عام 1960 .

واحتفظت الهند بتصدرها لقائمة أكثر الوجهات تعاملا مع مطار دبي خلال العام الماضي، حيث سجلت 12 مليونا و279 ألفًا و485 مسافرا، بتركيز أكبر على مدن مومباي ودلهي وكوتشين، بينما جاءت السعودية بالمرتبة الثانية على القائمة حيث سجلت 6 ملايين و471 ألفًا و142 مسافرًا، تلتها المملكة المتحدة بفارق بسيط حيث سجلت 6 ملايين و284 ألفًا و771 مسافرًا.

وشكلت أوروبا الشرقية أسرع المناطق نمواً بنسبة نمو تبلغ 16.7%، تلتها رابطة الدول المستقلة بنسبة 12.9%، ثم أفريقيا بنسبة 9.8% .

واحتفظت حركة الطيران خلال العام الماضي بثباتها النسبي بـ 408 آلاف و251 رحلة (بانخفاض بـ0.3%)، بينما شهد متوسط عدد المسافرين في الرحلة زيادة طفيفة ليصبح 226 مسافرا (1.3%) سنويا.

وتعامل مطار دبي الدولي مع 2 مليون و641 ألفًا و383 طناً من البضائع (بانخفاض 0.5%) على مدار عام 2018 مقارنة بالعام 2017.