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كُتّاب وآراء
"هواوي" الصينية تنفي ارتكاب جرائم في أمريكا
نفت شركة "هواوي" الصينية الثلاثاء ارتكاب أي من الجرائم المنسوبة لها في الدعوى الجنائية المقامة ضدها في الولايات المتحدة، وبينها التلاعب المصرفي للتحايل على العقوبات المصرفية المفروضة على إيران وسرقة أسرار تجارية.
وقالت هواوي في بيان صحفي لوسائل الإعلام إن "الشركة تنفي أن تكون هي أو فروعها ارتكبت أي مخالفة للقانون الأمريكي من المشار إليها في الاتهامات".
وأضافت "بشأن اتهام سرقة أسرار تجارية المقدم في مقاطعة غرب واشنطن، فقد كان موضوع دعوى مدنية تم حلها من كلا الطرفين بعدما لم يجد قاض من سياتل سلوكا متعمدا أو ضارا".
وبعدما أعربت عن خيبة أملها بسبب التهم المنسوبة إليها من قبل وزارة العدل الأمريكية، أكدت الشركة أنها ليس لديها علم بالتهم الموجهة من واشنطن أيضا ضد المديرة المالية للشركة، منج وانزهو، المعتقلة في الأول من دجنبر الماضي في كندا بناء على طلب أمريكي.
وقدمت وزارة العدل الأمريكية الاثنين دعوى جنائية تؤكد فيها أن هواوي وفروعها ارتكبت بمشاركة مديريها جرائم من بينها أيضا غسيل الأموال وعرقلة عمل القضاء.
وطالبت وزارة الخارجية الصينية اليوم الولايات المتحدة بـ «القضاء على قمعها غير المبرر للشركات الصينية، بما فيها هواوي، ومعاملتها بموضوعية وشكل عادل".