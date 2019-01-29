24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:24
|13:45
|16:34
|18:59
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حفر تقلق مستعملي طريق وطنية ضواحي زاكورة
- العوفي: التنمية لا تتم سوى بالوقوف على القدمين
- توثيق زواج الفاتحة يلامس النهاية .. والحكومة أمام مفترق طرق
- الحموشي يصرف مكافآت لفريق خيالة الشرطة
- سلطنة عمان تناقش مستقبلها في المؤتمر الوطني لـ"رؤية 2040"
برلمانيون يسعون إلى منح آجال استثنائية قبل تنفيذ إفراغ المكترين (5.00)
- سياسة "تخريب التعليم بالتعريب" تُثير جدلاً بين برلمانيين مغاربة - (122)
- أخنوش يرفض "ضبابية نواب" وتبخيس مكاسب "المغرب الأخضر" - (114)
- أزمة التجار تفيض كأس خلافات الحكومة بين "البيجيدي" و"الأحرار" - (99)
- "قنينة كحول" تُفجّر غضب معتقلي حراك الريف في "سجن عكاشة" - (97)
- الجزائر تتأبط ملف "نزاع الصحراء" لاختراق الدبلوماسية الأمريكية - (96)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهاتير: إسرائيل دولة تمارس الإبادة الجماعية
وصف رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إسرائيل بأنها "دولة الإبادة الجماعية" بعد أيام من قيام اللجنة البارالمبية الدولية بسحب استضافة بطولة السباحة البارالمبية العالمية من ماليزيا بسبب رفضها دخول مشاركين إسرائيليين إلى أراضيها.
ونشر مهاتير (93 عاما) -المعروف بتعليقاته المعارضة لتل أبيب- على مدونته الخاصة عدة أمثلة على ما يراها -من وجهة نظره- أنها معاملة "غير عادلة" من قبل إسرائيل لشعب فلسطين.
وكتب "الكل يستطيع أن يرى الظلم والاضطهاد الواقع على الفلسطينيين من قبل الإسرائيليين (...) إسرائيل دولة إجرامية وتستحق الإدانة".
وأضاف "نحتفظ بحقنا في منع الإسرائيليين من دخول بلادنا؛ وعندما يديننا العالم لهذا السبب، فلدينا الحق في أن نقول له أنك تنافق" مشددا على أن ماليزيا "ليست معادية لليهود ولا معادية للسامية".
كانت اللجنة البارالمبية الدولية قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي أن ماليزيا لن تستضيف البطولة العالمية بسبب فشلها في تقديم ضمانات بمشاركة الرياضيين الإسرائيليين.
يذكر أن ماليزيا، التي يبلغ المسلمون أكثر من 60% من سكانها، لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.