مهاتير: إسرائيل دولة تمارس الإبادة الجماعية

هسبريس – متابعة

وصف رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إسرائيل بأنها "دولة الإبادة الجماعية" بعد أيام من قيام اللجنة البارالمبية الدولية بسحب استضافة بطولة السباحة البارالمبية العالمية من ماليزيا بسبب رفضها دخول مشاركين إسرائيليين إلى أراضيها.

ونشر مهاتير (93 عاما) -المعروف بتعليقاته المعارضة لتل أبيب- على مدونته الخاصة عدة أمثلة على ما يراها -من وجهة نظره- أنها معاملة "غير عادلة" من قبل إسرائيل لشعب فلسطين.

وكتب "الكل يستطيع أن يرى الظلم والاضطهاد الواقع على الفلسطينيين من قبل الإسرائيليين (...) إسرائيل دولة إجرامية وتستحق الإدانة".

وأضاف "نحتفظ بحقنا في منع الإسرائيليين من دخول بلادنا؛ وعندما يديننا العالم لهذا السبب، فلدينا الحق في أن نقول له أنك تنافق" مشددا على أن ماليزيا "ليست معادية لليهود ولا معادية للسامية".

كانت اللجنة البارالمبية الدولية قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي أن ماليزيا لن تستضيف البطولة العالمية بسبب فشلها في تقديم ضمانات بمشاركة الرياضيين الإسرائيليين.

يذكر أن ماليزيا، التي يبلغ المسلمون أكثر من 60% من سكانها، لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.