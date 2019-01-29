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الرئيسية | خارج الحدود | عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد تعطل جزئي

عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد تعطل جزئي

عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد تعطل جزئي
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 11:47

قالت شبكة إنستغرام للتواصل الاجتماعي وتبادل الصور والتابعة لموقع فيسبوك إن الخدمة باتت تعمل بشكل كامل بعد حل مشكلة تسببت في تعطلها لدى بعض المستخدمين.

لكن الشبكة لم تحدد عدد الأشخاص أو المناطق التي تأثرت بالعطل.

ولجأ المستخدمون إلى تويتر للشكوى من العطل وكتبوا نكاتا وتعليقات مرفقا بها وسم #إنستغرام داون.

وأظهر موقع (داون ديتيكتور دوت كوم) الذي يرصد الأعطال أنه كان هناك أكثر من 32 ألف بلاغ عن مشكلات في شبكة إنستغرام في الذروة، لكن سرعان ما تراجع العدد إلى حوالي 500 بلاغ.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن شبكة إنستغرام بدأت تعاني من مشكلات في الساعة 7:21 مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عماد الثلاثاء 29 يناير 2019 - 14:41
ياريت لو انقطعو بالمرة اتهنى الناس من هاد المصيبة الزرقاء
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