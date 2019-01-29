اندماج أبناك إماراتية بأصول 114 مليار دولار

هسبريس من الرباط

قرر مجلسا إدارة "بنك أبو ظبي التجاري" و"بنك الاتحاد الوطني" بالإمارات الموافقة على اندماج المؤسستين والاستحواذ على "مصرف الهلال" بأصول إجمالية للكيان الجديد تقدر بـ 114 مليار دولار.

ووفقا لبيان صادر عن البنكين فإن المجموعة المصرفية الجديدة ستحمل هوية بنك أبو ظبي التجاري وتواصل الاستفادة من الدعم المؤسسي من خلال ملكية حكومة أبو ظبي عبر مجلس أبو ظبي للاستثمار، فيما يحتفظ مصرف الهلال باسمه وعلامته التجارية الحاليين وسيزاول نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بنك أبو ظبي التجاري سيعزز جراء هذا الاندماج مكانته كثالث أكبر مؤسسة مالية في الإمارات ويصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم إماراتي (114 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة العملاء لدى البنك الجديد حوالي مليون عميل وأن تبلغ حصته السوقية في الإمارات نسبة 15 بالمائة من مجمل محفظة الأصول و21 بالمائة من مجمل قروض العملاء من الأفراد و16 بالمائة من مجمل محفظة الودائع المصرفية.

وسيقوم الكيان الناتج عن اندماج بنك أبو ظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالاستحواذ على مصرف الهلال مقابل 1 مليار درهم إماراتي، (الدولار يناهز 3.67 درهم) وذلك عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، يمكن تحويلها إلى ما يصل إلى 117 مليون و647 ألف سهم في بنك أبو ظبي التجاري لصالح مجلس أبوظبي للاستثمار بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني.

وستواصل البنوك الثلاثة مزاولة الأعمال بشكل مستقل، إلى أن يدخل الاندماج حيز التنفيذ، والمتوقع في النصف الأول من عام 2019 ويخضع الاندماج للحصول على كافة موافقات المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.