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الرئيسية | خارج الحدود | خارجية أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى فنزويلا

خارجية أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى فنزويلا

خارجية أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى فنزويلا
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 19:50

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها اليوم الثلاثاء من السفر إلى فنزويلا مشيرة إلى ما وصفته بالجريمة والاضطرابات المدنية وضعف البنية التحتية الصحية والاعتقال التعسفي للأمريكيين.

جاء قرار الوزارة رفع مستوى تحذير السفر إلى "لا تسافر" بعد أن اعترف الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وسحبت واشنطن موظفيها غير الأساسيين من فنزويلا وفرضت عقوبات على شركة النفط المملوكة للدولة هناك.

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