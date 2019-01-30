كتائب القسام تطلب الدعم المالي عبر "بيتكوين"

هسبريس - أ.ف.ب

دعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، مؤيديها في العالم إلى تقديم الدعم المالي لها من خلال عملة "بيتكوين" الرقمية الافتراضية.

وكتب أبو عبيدة، الناطق باسم القسام، في "تغريدة" نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة إلى دعم المقاومة ماليا من خلال عملة البيتكوين عبر الآليات التي سنعلنها قريباً"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وأضاف أن "العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل"، ومؤكداً أن "محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون إلى إيجاد كافة سبل الدعم الممكنة".

وهذه المرة الأولى التي توجّه فيها كتائب القسام نداءً لدعمها مالياً عبر عملة رقمية، في مؤشّر على صعوبات تواجهها في التمويل.

وتتلقى القسام أموالاً من جهات مختلفة غير معلومة، وتحصل على دعم مالي منتظم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق ما أعلنه مسؤولون في حماس خلال مناسبات عدة.

وكان مسؤول ذكر لوكالة فرانس برس أنّ إيران تقدّم ملايين الدولارات سنوياً للقسام.

وتمتلك القسام منظومة سلاح وصواريخ استخدمتها لضرب مدن إسرائيلية، مثل تل أبيب، في مواجهات عسكرية عدّة.

ولا تفصح حماس عن عدد عناصرها العسكريين، لكنّ مصادر ترجّح أنّ عدد أفراد القسام يزيد على عشرين ألفاً.

وجمع كثيرون من حول العالم ثروات في السنوات الأخيرة بفضل العملات الافتراضية التي تشهد إقبالاً متنامياً وأشهرها بيتكوين، رغم التقلّبات في أسعارها.

ويقول صاحب شركة للصرافة في غزة إنّ القطاع يشهد "في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً على هذه العملات، وبالأخص عملة البيتكوين".