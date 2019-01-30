غصن يعزو اعتقاله في اليابان إلى "خيانة نيسان"

هسبريس - إفي

أرجع رئيس شركة "نيسان" السابق، كارلوس غصن، اعتقاله في طوكيو إلى وجود "مؤامرة" ضده، مؤكدا أنه تعرض لـ"الخيانة" من قبل مديرين في الشركة حين حاول تعزيز الشراكة مع رونو وميتسوبيشي.

وألقي القبض على غصن في 19 نونبر، ويواجه تهما قضائية للاشتباه في إخفائه مكافآت مالية بالملايين اتفق عليها مع نيسان، وللاشتباه في استخدامه الشركة لتغطية خسائر مالية شخصية.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيكي" داخل السجن، نفى غصن التهم المنسوبة إليه، وأن تكون قيادته للشركة تحولت إلى "ديكتاتورية".

ويقول غصن إنه تعرض لـ"خيانة" من قبل مديرين في نيسان كانوا يعارضون "تعميق الشراكة" التي بدأت منذ عقدين بين رونو ونيسان، والتي انضمت إليها لاحقا ميتسوبيشي، وأكد في المقابلة التي استمرت لعشرين دقيقة بالسجن أنه اتهم بممارسة الديكتاتورية من أجل إزاحته عن منصبه، واعتبر أن من يتهمونه بذلك يسعون فقط إلى "تشويه الحقيقة" من أجل "التخلص منه".