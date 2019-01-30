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الرئيسية | خارج الحدود | وزارة التربية في تونس تهدد بتعليق أجور المعلمين

وزارة التربية في تونس تهدد بتعليق أجور المعلمين

وزارة التربية في تونس تهدد بتعليق أجور المعلمين
هسبريس - متابعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 12:31

قال مسؤول بوزارة التربية في تونس، الأربعاء، إن الوزارة قد تتجه لتعليق أجور المعلمين لشهر كامل على خلفية أزمة التعليم الثانوي التي تسببت في تعطل الدروس والامتحانات منذ أسابيع.

وبدأ معلمو قطاع التعليم الثانوي منذ نوفمبر الماضي سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات للمطالبة بزيادات في منح مالية ووضع قانون ينظم القطاع بجانب مطالب أخرى لإصلاح التعليم وزيادة الموازنة المخصصة للمؤسسات التعليمية.

ولم تتوصل وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى حلول رغم عقد العديد من جلسات التفاوض بينما تصاعد التوتر لدى منظمات أولياء أمور الطلبة الذين خرجوا في احتجاجات في الشوارع كما قاطع أبناؤهم الدروس احتجاجا على الأزمة وقرار النقابة تعليق الامتحانات.

وقال كاتب عام وزارة التربية نور الدين بن رجب ، في تصريح إذاعي، إن الاقتطاع من أجور المعلمين قد يصل إلى شهر كامل.

وأضاف بن رجب أن "الاقتطاع يكون بسبب عدم إنجاز الأساتذة للعمل الموكل إليهم، وإذا تطلب الأمر فإن الدولة ليس لها خيار سوى تعليق الأجور".

ولوحت النقابة في وقت سابق بـ"سنة دراسية بيضاء" في حال استمرت الأزمة مع الوزارة والحكومة.

وأعلنت رئاسة الحكومة عن مجلس وزاري للنظر في الأزمة، كما يتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي للتوصل إلى حل.

وتقول الحكومة إن التفاوض مع نقابة التعليم الثانوي يجب أن يكون على قاعدة قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية ، بينما تتهم النقابة الحكومة بتقديم مقترحات هزيلة وعدم الجدية في التفاوض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - simo الأربعاء 30 يناير 2019 - 13:01
الربيع العربي جاء بحكومات بتونس وكذلك المغرب وباقي الدول العربية التي عرفت إما حراكا أو ثورة بعدة سنوات إلى الوراء وكانت كارثية أكثر بما كانت عليه في عهد الديكتاتوريات. فحالنا في المغرب ربما أسوء من تونس لكن نحن شعب صبور.
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2 - أستاذ الأربعاء 30 يناير 2019 - 13:04
هؤلاء هم الرجال ... أما في المغرب فقد حدثت عدة تراجعات ومن أخطرها ما يسمى بإصلاح صندوق التقاعد، حيث سجل أول مرة في التاريخ حدوث تخفيض للأجرة، ولم يحرك الموظفون ساكنا وكأنهم أموات
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3 - العياشي الأربعاء 30 يناير 2019 - 13:11
الدول المتخلفة آخر همها هو التعليم.
إنسان متعلم .....إنسان يسأل أين الثروة و يزاحم على الحكم.
وهو الامر الذي لا يحبه المتشبثون بكراسي الحكم
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4 - اللصوص الأربعاء 30 يناير 2019 - 13:34
تجويع المناضلين (عن طرق هده السرقات الموصوفة) المطالبين بالعيش الكريم و بتحرير الاقتصادات من أيدي الاميرياليين الجدد خدام البنك الدولي و صندوق النقد جبن و سفاهة و خذلان ليس له نظير..التضامن كل التضامن مع المظلومين.
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5 - حمدان الأربعاء 30 يناير 2019 - 13:36
هذا هو النضال والا فلا،كل التحية للاتحاد العام بتونس على الاقل هناك اجماع بين عموم هيئة التدريس على المضي قدما في ملفهم المطلبي في مواجهة تغول سلطة الدولة.وليس كما هو الحال عندنا انتهازية نقابية وتشرذم الجسم التعليمي في مقابل حكزمة لا تملك من قرار سوى الزيادة في الاسعار وتمرير كل ما هو جهنمي،وانصياع تام لإملاءات النقد الدولي.
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