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كُتّاب وآراء
وزارة التربية في تونس تهدد بتعليق أجور المعلمين
قال مسؤول بوزارة التربية في تونس، الأربعاء، إن الوزارة قد تتجه لتعليق أجور المعلمين لشهر كامل على خلفية أزمة التعليم الثانوي التي تسببت في تعطل الدروس والامتحانات منذ أسابيع.
وبدأ معلمو قطاع التعليم الثانوي منذ نوفمبر الماضي سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات للمطالبة بزيادات في منح مالية ووضع قانون ينظم القطاع بجانب مطالب أخرى لإصلاح التعليم وزيادة الموازنة المخصصة للمؤسسات التعليمية.
ولم تتوصل وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى حلول رغم عقد العديد من جلسات التفاوض بينما تصاعد التوتر لدى منظمات أولياء أمور الطلبة الذين خرجوا في احتجاجات في الشوارع كما قاطع أبناؤهم الدروس احتجاجا على الأزمة وقرار النقابة تعليق الامتحانات.
وقال كاتب عام وزارة التربية نور الدين بن رجب ، في تصريح إذاعي، إن الاقتطاع من أجور المعلمين قد يصل إلى شهر كامل.
وأضاف بن رجب أن "الاقتطاع يكون بسبب عدم إنجاز الأساتذة للعمل الموكل إليهم، وإذا تطلب الأمر فإن الدولة ليس لها خيار سوى تعليق الأجور".
ولوحت النقابة في وقت سابق بـ"سنة دراسية بيضاء" في حال استمرت الأزمة مع الوزارة والحكومة.
وأعلنت رئاسة الحكومة عن مجلس وزاري للنظر في الأزمة، كما يتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي للتوصل إلى حل.
وتقول الحكومة إن التفاوض مع نقابة التعليم الثانوي يجب أن يكون على قاعدة قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية ، بينما تتهم النقابة الحكومة بتقديم مقترحات هزيلة وعدم الجدية في التفاوض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
إنسان متعلم .....إنسان يسأل أين الثروة و يزاحم على الحكم.
وهو الامر الذي لا يحبه المتشبثون بكراسي الحكم