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كُتّاب وآراء
مادورو: ترامب ينسق مع المافيا الكولومبية لاغتيالي
أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده للجلوس مع المعارضة، للحوار من أجل "السلام ومستقبل" البلاد، بحسب تصريحاته في مقابلة مع وكالة أنباء (ريا نوفوستي) الروسية.
وقال مادورو "أنا جاهز، وبأجندة مفتوحة، للجلوس مع قطاعات المعارضة للتحدث من أجل صالح فنزويلا، السلام والمستقبل".
وكشف الرئيس الفنزويلي أن ترامب "أعطى أوامر بقتلي ووجه الحكومة الكولومبية ومافيا الأوليغاركية الكولومبية بقتلي"، مؤكدا بأن القوات المسلحة الفنزويلية تخضع لأوامره وستعطي درسا لـ"اليمين الفاشي في فنزويلا".
وتأتي تصريحات مادورو بعدما أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من الولايات المتحدة والعديد من دول أمريكا اللاتينية.
وأوضح أن هناك العديد من الحكومات "التي تبدي قلقها بخصوص ما يحدث في فنزويلا والتي أطلقت فكرة الحوار"، مثل المكسيك، وأوروغواي، وبوليفيا، وروسيا، والفاتيكان وبعض الدول الأوروبية.
وأشار مادورو إلى أن هناك حاليا "محادثات خاصة، هاتفية مع رؤساء ووزراء خارجية" مبديا أمله في وجود "نتائج جيدة خلال الساعات المقبلة".
كما أبدى الرئيس الفنزويلي استعداده كذلك للحوار مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب: "حوار خاص، أو عام، في الولايات المتحدة أو فنزويلا، بأجندة مفتوحة، تتضمن كل القضايا".
وكرر رفضه لأي "إنذارات أخيرة أو ابتزازات" للضغط عليه للدعوة لانتخابات رئاسية، تدافع عن شرعية الانتخابات الماضية التي أجريت في مايو 2018 والتي لم تعترف بها المعارضة، التي لم تشارك بها، وكذلك لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.
وكانت إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا والبرتغال قد أعطت مادورو مهلة ثمانية أيام للدعوة لانتخابات أو ستعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا.
وقال في هذا الصدد "كانت هناك انتخابات رئاسية في فنزويلا، كانت هناك نتيجة، واذا كانت الامبريالية تريد انتخابات جديدة فلتنتظر حتى 2025"، لكن دعم تقديم الانتخابات التشريعية، التي يفترض إقامتها في 2020.