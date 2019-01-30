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الرئيسية | خارج الحدود | انهيار سد منجمي في البرازيل يخلّف مصرع العشرات

انهيار سد منجمي في البرازيل يخلّف مصرع العشرات

انهيار سد منجمي في البرازيل يخلّف مصرع العشرات
هسبريس - متابعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 17:35

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد في منطقة برومادينيو جنوب شرق البرازيل إلى 84 قتيلا، لتنخفض بالتالي حصيلة المفقودين إلى 276 بحسب ما أعلنه الدفاع المدني.

وكانت حصيلة سابقة قد أوردت مصرع 58 قتيلا وفقدان 305 آخرين إثر انهيار السد المذكور.

وقال فلافيو غودينيو، المتحدث باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، إنه تم التعرف على جثت 42 شخصا بعد خمسة أيام من عملية بحث مكثف وسط الأوحال.

ووقعت هذه الكارثة يوم الجمعة الماضي عندما تسبب انزلاق للتربة في انهيار السد في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

ويقطن بمنطقة برومادينيو 39 ألف نسمة، وتقع على بعد 60 كلم جنوب غرب بيلو أوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

ومهد انهيار السد الطريق أمام انسياب كميات كبيرة من الأوحال.

وأظهرت صور جوية حجم الخسائر التي تسببت فيها الأوحال التي دمرت الغطاء النباتي وغمرت المنازل.

وفي بيان تداولته وسائل إعلام محلية، أقرت الشركة المنجمية "فالي" بمسؤوليتها عن الحادث.

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