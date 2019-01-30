24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:23
|13:46
|16:35
|19:00
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لهذه الأسباب عليك تناول فاكهة الكيوي
- ثلْج وعلَم.. وحنين إلى الوطن
- دكاترةٌ وحاملو شهادة العالِمية يطالبون بالإدماج في خطة العدالة
- أجيال نرجسية نتيجة لغياب النقد في تربيتنا
- غرسوا فقطعنا..
مجلس الحسابات يفتحص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين (5.00)
أوجار: أعتزّ باستقامة قضاء المملكة .. والمخالفات تخضع للقانون (5.00)
- "الأحرار" يتهم العثماني بالانحياز .. والخلافات تفجر "رمانة الحكومة" - (89)
- تحقيق يفضح رتق البكارة والعلاقات الجنسية في البلدان المغاربية - (72)
- الاقتطاع الرابع يطال جيوب الموظفين لسد عجز صندوق التقاعد - (71)
- شركة بريطانية تعلن 2019 سنة الحسم في استخراج الغاز بالمغرب - (68)
- "سوخوي" وغواصات "كيلو" .. هذه أسلحة روسية نفاثة تُغري المغرب - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انهيار سد منجمي في البرازيل يخلّف مصرع العشرات
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد في منطقة برومادينيو جنوب شرق البرازيل إلى 84 قتيلا، لتنخفض بالتالي حصيلة المفقودين إلى 276 بحسب ما أعلنه الدفاع المدني.
وكانت حصيلة سابقة قد أوردت مصرع 58 قتيلا وفقدان 305 آخرين إثر انهيار السد المذكور.
وقال فلافيو غودينيو، المتحدث باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، إنه تم التعرف على جثت 42 شخصا بعد خمسة أيام من عملية بحث مكثف وسط الأوحال.
ووقعت هذه الكارثة يوم الجمعة الماضي عندما تسبب انزلاق للتربة في انهيار السد في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.
ويقطن بمنطقة برومادينيو 39 ألف نسمة، وتقع على بعد 60 كلم جنوب غرب بيلو أوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيرايس.
ومهد انهيار السد الطريق أمام انسياب كميات كبيرة من الأوحال.
وأظهرت صور جوية حجم الخسائر التي تسببت فيها الأوحال التي دمرت الغطاء النباتي وغمرت المنازل.
وفي بيان تداولته وسائل إعلام محلية، أقرت الشركة المنجمية "فالي" بمسؤوليتها عن الحادث.