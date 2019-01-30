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الرئيسية | خارج الحدود | قتيل وجرحى في إطلاق نار بمدينة باستيا الفرنسية

قتيل وجرحى في إطلاق نار بمدينة باستيا الفرنسية

قتيل وجرحى في إطلاق نار بمدينة باستيا الفرنسية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 18:31

أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن شخصا أطلق النار على المارة في باستيا بجزيرة كورسيكا في فرنسا، وقتل شخصاً وجرح ستة آخرين.

ولم تعرف دوافع هذا العمل حتى الآن.

التفاصيل فيما بعد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - من عين المكان الأربعاء 30 يناير 2019 - 18:47
لا علاقة بالارهاب ! رجل ستيني معروف عند البوليس و عندو سوابق هو من اطلق النار !
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19
2 - مواطن مغربي الأربعاء 30 يناير 2019 - 18:52
فرنسا دائما هكذا فكل مرة نسمع عن حادثة في مدينة ما. مرة بالدهس و مرة أخرى عن طريق إطلاق النار أو الطعن. وفي كل مرة يكون هناك ضحايا عرب أو مغاربة. نتمنى أن لا تكون الحصيلة ثقيلة وأن لا يكون هناك مغربي بينهم. كثرت هذه المصائب في أوروبا و خصوصا فرنسا ربما بسياساتها التعسفية تجاه المهاجرين وعلى رأس هذه الأسباب نجد العنصرية
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3
3 - معلم الأربعاء 30 يناير 2019 - 18:56
ادا كان مسلم فهو إرهابي وإن كان غير ذلك فهو مختل عقلي
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26
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