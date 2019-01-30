قتيل وجرحى في إطلاق نار بمدينة باستيا الفرنسية

هسبريس - متابعة

أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن شخصا أطلق النار على المارة في باستيا بجزيرة كورسيكا في فرنسا، وقتل شخصاً وجرح ستة آخرين.

ولم تعرف دوافع هذا العمل حتى الآن.

التفاصيل فيما بعد