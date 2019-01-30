24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/01/2019
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:23
|13:46
|16:35
|19:00
|20:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- لهذه الأسباب عليك تناول فاكهة الكيوي
- ثلْج وعلَم.. وحنين إلى الوطن
- دكاترةٌ وحاملو شهادة العالِمية يطالبون بالإدماج في خطة العدالة
- أجيال نرجسية نتيجة لغياب النقد في تربيتنا
- مرض الأمازيغية الطفولي
مجلس الحسابات يفتحص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين (5.00)
أوجار: أعتزّ باستقامة قضاء المملكة .. والمخالفات تخضع للقانون (5.00)
"ترْييف الدار البيضاء" .. مظاهر البداوة تزحف على العمران والإنسان (5.00)
- تحقيق يفضح رتق البكارة والعلاقات الجنسية في البلدان المغاربية - (72)
- الاقتطاع الرابع يطال جيوب الموظفين لسد عجز صندوق التقاعد - (72)
- شركة بريطانية تعلن 2019 سنة الحسم في استخراج الغاز بالمغرب - (69)
- "سوخوي" وغواصات "كيلو" .. هذه أسلحة روسية نفاثة تُغري المغرب - (59)
- المغرب: لا مفاوضات جديدة خارج مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
قتيل وجرحى في إطلاق نار بمدينة باستيا الفرنسية
الأربعاء 30 يناير 2019 - 18:31
أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن شخصا أطلق النار على المارة في باستيا بجزيرة كورسيكا في فرنسا، وقتل شخصاً وجرح ستة آخرين.
ولم تعرف دوافع هذا العمل حتى الآن.
التفاصيل فيما بعد
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - من عين المكان الأربعاء 30 يناير 2019 - 18:47
لا علاقة بالارهاب ! رجل ستيني معروف عند البوليس و عندو سوابق هو من اطلق النار !
2 - مواطن مغربي الأربعاء 30 يناير 2019 - 18:52
فرنسا دائما هكذا فكل مرة نسمع عن حادثة في مدينة ما. مرة بالدهس و مرة أخرى عن طريق إطلاق النار أو الطعن. وفي كل مرة يكون هناك ضحايا عرب أو مغاربة. نتمنى أن لا تكون الحصيلة ثقيلة وأن لا يكون هناك مغربي بينهم. كثرت هذه المصائب في أوروبا و خصوصا فرنسا ربما بسياساتها التعسفية تجاه المهاجرين وعلى رأس هذه الأسباب نجد العنصرية
3 - معلم الأربعاء 30 يناير 2019 - 18:56
ادا كان مسلم فهو إرهابي وإن كان غير ذلك فهو مختل عقلي
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3