24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:23
|13:46
|16:35
|19:00
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لهذه الأسباب عليك تناول فاكهة الكيوي
- ثلْج وعلَم.. وحنين إلى الوطن
- دكاترةٌ وحاملو شهادة العالِمية يطالبون بالإدماج في خطة العدالة
- أجيال نرجسية نتيجة لغياب النقد في تربيتنا
- مرض الأمازيغية الطفولي
مجلس الحسابات يفتحص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين (5.00)
أوجار: أعتزّ باستقامة قضاء المملكة .. والمخالفات تخضع للقانون (5.00)
"ترْييف الدار البيضاء" .. مظاهر البداوة تزحف على العمران والإنسان (5.00)
- تحقيق يفضح رتق البكارة والعلاقات الجنسية في البلدان المغاربية - (72)
- الاقتطاع الرابع يطال جيوب الموظفين لسد عجز صندوق التقاعد - (72)
- شركة بريطانية تعلن 2019 سنة الحسم في استخراج الغاز بالمغرب - (69)
- "سوخوي" وغواصات "كيلو" .. هذه أسلحة روسية نفاثة تُغري المغرب - (59)
- المغرب: لا مفاوضات جديدة خارج مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترامب يهاتف غوايدو ويتعهد بدعم استقرار فنزويلا
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع خوان غوايدو، بعدما اعترف به رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وتعهد "بدعم مسيرة فنزويلا للعودة إلى الاستقرار".
ووفقًا لبيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أشاد ترامب بـ "تولي الرئاسة التاريخي" لغوايدو، وقال إنهما سيحافظان على التواصل بصفة منتظمة.
وناقش الطرفان الاحتجاجات المزمعة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أشار إليه البيان بـ "الديكتاتور السابق".
وقال الزعيمان إنهما سيعملان على إعادة بناء العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وفقا للبيان.