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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يهاتف غوايدو ويتعهد بدعم استقرار فنزويلا

ترامب يهاتف غوايدو ويتعهد بدعم استقرار فنزويلا

ترامب يهاتف غوايدو ويتعهد بدعم استقرار فنزويلا
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 30 يناير 2019 - 19:37

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع خوان غوايدو، بعدما اعترف به رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وتعهد "بدعم مسيرة فنزويلا للعودة إلى الاستقرار".

ووفقًا لبيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أشاد ترامب بـ "تولي الرئاسة التاريخي" لغوايدو، وقال إنهما سيحافظان على التواصل بصفة منتظمة.

وناقش الطرفان الاحتجاجات المزمعة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أشار إليه البيان بـ "الديكتاتور السابق".

وقال الزعيمان إنهما سيعملان على إعادة بناء العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وفقا للبيان.

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