24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:35
|19:01
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السفير رايلي يحتفي بطلبة مغاربة متخرجين من جامعات بريطانية
- احتفاء بطلبة مغاربة
- التهديد وحفر الآبار يُشعلان مواجهة النيابة ودفاع "مول 17 مليار"
- هل اختار بنعطية "الموت الرحيم" لمساره الكروي في الدحيل القطري؟
- المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء
مؤشر الحرية الاقتصادية يمنح المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا (5.00)
تقرير يوصي بالاقتصاد الأزرق لتقليص الفوارق الاجتماعية بالمغرب (4.50)
السعودية تعلن استعادة 107 ملايير دولار من متهمين بقضايا فساد (4.50)
"ترْييف الدار البيضاء" .. مظاهر البداوة تزحف على العمران والإنسان (4.33)
- دعم المغرب للمعارضة الفنزويلية .. تصفية حسابات أم تبعية دولية؟ - (54)
- الفهري يكتب: هل من حل ثالث لإشكال لغات التعليم في المغرب؟ - (53)
- "ترْييف الدار البيضاء" .. مظاهر البداوة تزحف على العمران والإنسان - (46)
- الشامي: ثروة سمكية وإمكانات هامة تحول المغرب عاصمة بحرية - (46)
- مشروع "خط الغاز" بين نيجيريا والمغرب يدخل مرحلة التصميم والهندسة - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتحار منفذ إطلاق النار في كورسيكا الفرنسية
أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس أن الرجل الذي قتل شخصا وأصاب خمسة آخرين مساء أمس في إطلاق نار وقع على الأرجح نتيجة مشادة بسبب كلب، فد انتحر اليوم في مدينة باستيا شمالي جزيرة كورسيكا الفرنسية.
وفي تغريدة عبر (تويتر)، قال وزير الداخلية الفرنسية، كريستوف كاستانيه إن قوات الأمن عثرت على منفذ إطلاق النار متوفيا.
وفي الساعات الأولى من فجر اليوم، أوضحت ممثلة الإدعاء في مدينة باستيا، كارولين تاروت، أن منفذ الحادث كان يدعى جوزيف أورسوني وانتحر على الرغم من محاولات الشرطة للتفاوض معه.
وأضافت تاروت أن أورسوني أطلق النار نحو عشرات الأشخاص، مشيرة إلى أن أحد الجرحى الخمس الذين أصيبوا خلال الحادث كان شرطيا توجه للمنطقة للإنقاذ.
وتعود الواقعة لصراع بدأ منذ سنوات بين المهاجم وجاره بسبب كلب، وفقا لممثلة الإدعاء التي أوضحت أن أورسوني سبق وأدين مرتين -آخرهما في عام 2012- بسبب حوادث عنف باستخدام أسلحة نارية.