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الرئيسية | خارج الحدود | انتحار منفذ إطلاق النار في كورسيكا الفرنسية

انتحار منفذ إطلاق النار في كورسيكا الفرنسية

انتحار منفذ إطلاق النار في كورسيكا الفرنسية
هسبريس - إفي
الخميس 31 يناير 2019 - 07:38

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس أن الرجل الذي قتل شخصا وأصاب خمسة آخرين مساء أمس في إطلاق نار وقع على الأرجح نتيجة مشادة بسبب كلب، فد انتحر اليوم في مدينة باستيا شمالي جزيرة كورسيكا الفرنسية.

وفي تغريدة عبر (تويتر)، قال وزير الداخلية الفرنسية، كريستوف كاستانيه إن قوات الأمن عثرت على منفذ إطلاق النار متوفيا.

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم، أوضحت ممثلة الإدعاء في مدينة باستيا، كارولين تاروت، أن منفذ الحادث كان يدعى جوزيف أورسوني وانتحر على الرغم من محاولات الشرطة للتفاوض معه.

وأضافت تاروت أن أورسوني أطلق النار نحو عشرات الأشخاص، مشيرة إلى أن أحد الجرحى الخمس الذين أصيبوا خلال الحادث كان شرطيا توجه للمنطقة للإنقاذ.

وتعود الواقعة لصراع بدأ منذ سنوات بين المهاجم وجاره بسبب كلب، وفقا لممثلة الإدعاء التي أوضحت أن أورسوني سبق وأدين مرتين -آخرهما في عام 2012- بسبب حوادث عنف باستخدام أسلحة نارية.

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