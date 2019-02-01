الأرباح الصافية لـ"فيسبوك" تفوق 22 مليار دولار

هسبريس - إفي

أعلن موقع "فيسبوك" أنه حقق أعلى أرباح في تاريخه خلال 2018 مع استمرار ارتفاع عدد مستخدميه، وذلك رغم الفضائح التي ضربت الشركة خلال العام.

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين للموقع يوميا مليار و523 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويصل العدد الشهري إلى مليارين و320 مليون شخص، ما يعني أن نحو ثلث البشر يدخلون للموقع مرة على الأقل شهريا.

وحقق الموقع نموا كبيرا في عدد المستخدمين بأسواق آسيا والباسيفيك وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وفي المتوسط، ربحت الشركة 7.37 دولارات خلال كل ثلاثة أشهر من كل متصفح للفيسبوك.

وأنهت الشركة عام 2018 بتحقيق أرباح صافية بقيمة 22 مليار و112 مليون دولار، بزيادة 39% مقارنة بالعام السابق.

ومثلت الإعلانات عبر الموقع 93% من هذه الأرقام مقارنة بـ89% في 2017.

وحدث ذلك رغم الفضائح التي هزت الشركة في 2018 مثل الكشف في مارس عن استخدام شركة كامبريدج أناليتك البريطانية لتطبيق لجمع ملايين البيانات عن مستخدمي (فيسبوك) دون علمه لأغراض سياسية.

وبعدها بشهر أقر (فيسبوك) بأن قراصنة سرقوا بيانات شخصية لـ30 مليون شخص.