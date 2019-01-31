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كُتّاب وآراء
نسبة المهاجرين تقترب من الرقم القياسي بأمريكا
بلغت نسبة المهاجرين مقارنة بإجمالي عدد السكان في الولايات المتحدة 13.6% في عام 2017 ، لتصل بذلك لأعلى معدل لها خلال ما يزيد عن قرن، وتقترب من الرقم القياسي الذي حققته في 1890 حين وصلت النسبة إلى 14.8%، وفقا لما جاء في تقرير صدر عن مركز الدراسات (Pew Reserch Center).
وفي عام 1890 ، بلغ عدد المهاجرين تسعة ملايين و200 ألف شخص، بينما وصل إلى 44 مليون في 2017.
وتعكس النسبة التي تحققت في 1890 وصول مهاجرين من أوروبا، إلا أن قوانين الهجرة الأكثر تشددا التي اتخذت لاحقا في 1924 تسببت في تراجع هذه النسبة حتى وصلت لأقل معدلاتها وهو 4.7% في 1970.
وفي 2017 ، بلغت نسبة المهاجرين مقارنة بإجمالي عدد السكان، 13.6%، في معدل هو الأكبر منذ 1910 حين وصلت النسبة إلى 14.7%.
وتعتبر الولايات المتحدة هي البلد الذي يعيش به أكبر عدد من المهاجرين في العالم، إلا أن نسبة المهاجرين مقارنة بإجمالي عدد سكانها، تبقى قليلة للغاية في وجود 25 دولة تسبقها في القائمة مثل سويسرا (30%) وأستراليا (29%) ونيوزلندا (23%) وكندا (21%).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
دابا غير دخل ليها الترامب وباغي سيد من وراه الباب !