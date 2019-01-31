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الرئيسية | خارج الحدود | نسبة المهاجرين تقترب من الرقم القياسي بأمريكا

نسبة المهاجرين تقترب من الرقم القياسي بأمريكا

نسبة المهاجرين تقترب من الرقم القياسي بأمريكا
هسبريس - إفي
الخميس 31 يناير 2019 - 20:45

بلغت نسبة المهاجرين مقارنة بإجمالي عدد السكان في الولايات المتحدة 13.6% في عام 2017 ، لتصل بذلك لأعلى معدل لها خلال ما يزيد عن قرن، وتقترب من الرقم القياسي الذي حققته في 1890 حين وصلت النسبة إلى 14.8%، وفقا لما جاء في تقرير صدر عن مركز الدراسات (Pew Reserch Center).

وفي عام 1890 ، بلغ عدد المهاجرين تسعة ملايين و200 ألف شخص، بينما وصل إلى 44 مليون في 2017.

وتعكس النسبة التي تحققت في 1890 وصول مهاجرين من أوروبا، إلا أن قوانين الهجرة الأكثر تشددا التي اتخذت لاحقا في 1924 تسببت في تراجع هذه النسبة حتى وصلت لأقل معدلاتها وهو 4.7% في 1970.

وفي 2017 ، بلغت نسبة المهاجرين مقارنة بإجمالي عدد السكان، 13.6%، في معدل هو الأكبر منذ 1910 حين وصلت النسبة إلى 14.7%.

وتعتبر الولايات المتحدة هي البلد الذي يعيش به أكبر عدد من المهاجرين في العالم، إلا أن نسبة المهاجرين مقارنة بإجمالي عدد سكانها، تبقى قليلة للغاية في وجود 25 دولة تسبقها في القائمة مثل سويسرا (30%) وأستراليا (29%) ونيوزلندا (23%) وكندا (21%).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ح.ع الله الخميس 31 يناير 2019 - 21:08
سكان أمريكا كلهم مهاجرين من أوصول أوروبية وأفريقية أسيوية، وحتى الترامب نفسه ألماني قح حيث ولد والديه في ألمانيا وكبروا فيها قبل ان يهاجروا الى أمريكا وما زال أعمامه وأخواله وكل عائلة والديه في ألمانيا...
دابا غير دخل ليها الترامب وباغي سيد من وراه الباب !
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2 - سعيد الرباطي الخميس 31 يناير 2019 - 21:20
اعتقد ان هذه الارقام فيها کتیر من المغالطات حیت ان المهاجرین من اصول افريقیة و اسيویة و لاتينیة الحالیة هي المقصودة بهدا الالاحصاء ففي القرون الماضیة لم تکن امریکا یوما عرقا ابیض فمثلا ترامب من أصول المانیة هل جری احتسابه ومن لديه شک فما علیه سوی مشاهدة وثاٸقي راٸع للجزيرة الوثاٸقية اسمه ال ترمب المحترمون علی يوتیوب او ارنولد شوازینکر نمساوي ستالون ایطالي وکل او اغلب نجوم امریکا في السیاسة والفن والریاضة لیسو امریکیین سکان امریکا الحقیقیین هم الهنود الحمر ما ذون ذلک کلهم اجانب
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3 - أستاذ الاجتماعيات الخميس 31 يناير 2019 - 21:31
سكر صناعي متخم بالمواد الكيماوية و الحافظة في بلد متحضر ديمقراطي يسوده القانون، خير من عسل حر طبيعي مسموم بالتخلف و الفساد و الفوضى في بلد كالمغرب.
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