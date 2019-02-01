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كُتّاب وآراء
"اقتصاد اليورو" يقبع عند أدنى نمو في 4 سنوات
أظهرت بيانات نُشرت، الخميس، أن نمو اقتصاد منطقة اليورو ظل عند أدنى وتيرة له في أربع سنوات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.
وأشارت بيانات معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو زاد 0.2 بالمئة في الربع الرابع، وبنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي.
ينسجم الرقمان مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
وجاء معدل النمو مقارنة مع ربع السنة السابق متوافقا مع وتيرته في الربع الثالث، والتي كانت الأدنى منذ الربع الثاني من 2014.