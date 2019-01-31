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كُتّاب وآراء
البشير: الرئيس لا يتغيّر عبر "واتساب وفيسبوك"
قال الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، إن تغيير الحكومة والرئيس "لا يتم عبر واتساب وفيسبوك"، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات والشعب من يقرر ذلك.
جاء ذلك قبيل انطلاق مسيرات احتجاجية في عدة مدن وقرى، بيها العاصمة الخرطوم والتي تتوجه فيها المواكب نحو القصر الرئاسي تحت شعار "الزحف الأكبر"، للمطالبة بتنحي البشير.
وشدد البشير، في خطاب جماهيري أمام مناصريه بولاية كسلا شرقي البلاد، على أن الانتخابات هي من تغير الحكومة والرئيس وليس عبر "واتساب وفيسبوك".
ويشير الرئيس السوداني بذلك إلى نشطاء وأحزاب، دأبوا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لإطلاق الدعوات المطالبة برحيل النظام وتنحي البشير، منذ اندلاع الاحتجاجات، ديسمبر الماضي.
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس، عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلًا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلًا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
ما قلته صحيح بالنسبة للدول التي تحترم نفسها .
أما بالنسبة للدول العربية ، التغيير يأتي على ظهر دبابة .
* و هل أتيت عن طريق الإقتراع ؟ هل نسيت ، أم تناسيت ؟
* هذه المدة كلها وأنت على رأس السلطة ، كم جايلت من
رئيس أمريكي ؟
أمريكا فين ، و السودان فين ؟
إنت فين ،و الحب فين ؟
30 سنه في الحكم والسودان من أفقر الدول و الفساد منتشر و الرشاوي
30 سنه قسمت فيها وحدة السودان و شردت السوادنه في بلاد الله وبلادهم تعتبر سلة غذاء عالميه
يا اخي بلا كلام وبلا هذيان ارحل كما اللي سبقوك قبل ان ترحل غصب عنك
يأبى الحكام العرب إلا ان يخرجوا من الباب الضيق
هل البطولة و الشهامة هي حمل العصا و الرقص وسط الجموع؟
إذا الشعب رفضك فعليك أن تفكر مرتين لماذا. أنت قسمت السودان إلى دولتين و عبثت بمقومات دولتك و سودانك هي هي بفقرها و جمودها الشامل. عليك أن تسأل نفسك .. ماذا قدمت لوطنك و لماذا أنت أفضل من غيرك لقيادة البلد ثم كيف لذهنك، إن كان لك أصلا ذهن، أن يتقبل أن الشعب سيتقبلك بعد كل هذه السنون التي تسيطر فيها على كل شيء في الوطن؟ فعلا، أنت عربي قح، هذا بين لجمود فكرك و صغر عقلك.
ان الله لايغير مابقوم حتي يغيرو مابانفسهم وكما تكونو يول عليكم اىها السودانيين اتعضو على من قبلكم اين القدافي اين مبارك اكبر الدكتاتوريين لما خرجو من جاء بعدهم اليس اسوا منهم هاهو بشار رجع من الشباك بعد طرده من الباب حتي ضاعت سوريا وتشرد السوريون
ويل للعرب من شر قد اقترب ولن تجدو الاالسراب فالسودان محاصر مند القدم والان زاد حصاره من قبل المتاسلمين والجيران والغرب لن يهدا له بال حتي يري السوداتيات متل السوريات والعراقيات لاجئات في مصر السيسي وفرصة المصريين ليمتصو مابقي من السودان كما فعلو بحلايب وشلاتين واراضي النوبة والدليل زيارة البشير للسبسي البشير يتكلم عن مشكل السودان والسيسي يرد عليه باتفاقية سد النهضة افيقوا ايها السودانيين انلعدو والصديق يتكالبون علي بلدكم حسدا وطمعا