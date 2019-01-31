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كُتّاب وآراء
رئيس الوزراء الجزائري: نور ولاية بوتفليقة يظهر
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الخميس، إن "نور الولاية الخامسة" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدأ يظهر، في تلميح منه إلى اقتراب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم.
وكان أويحيى يتحدث بصفته أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي خلال إشرافه على افتتاح اجتماع للمجلس الوطني للحزب بقاعة للمؤتمرات تقع في منطقة زرالدة غربي العاصمة الجزائر.
وأضاف أويحيى "نحن لدينا أمل (في إعلان ترشح الرئيس بوتفليقة) لأنه لما دعوناه للترشح لعهدة أخرى في يونيو الماضي كان مجرد نداء أما اليوم فبدأنا نرى نور شمعته أمامنا وإن شاء الله سيتحقق ذلك".
وانتقد هذا المسؤول من يدعون لرحيل بوتفليقة بالقول "الشعب هو من يقرر كل 5 سنوات وعندما يرفض الاستمرار هو من يقول لك غادر وليس من يطالبون بذلك دون ميدان تحرير (في إشارة إلى رمز الثورة المصرية عام 2011) وكذلك دعاة التغيير من أجل التغيير".
ويعد حزب رئيس الوزراء ثاني تشكيلة سياسية لها وزن في الساحة السياسية تلمح إلى اقتراب إعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بعد جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي أعلن قبل يومين انطلاق جمع التوكيلات له.
وينتظر ان يعقد قادة أحزاب الائتلاف الحاكم بعد غد السبت اجتماعا يخصص لبحث تنسيق المواقف بشأن دعم الولاية الخامسة لبوتفليقة كما أعلن الحزب الحاكم سابقا.