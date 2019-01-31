24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2213:4616:3519:0120:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. نعم.. لو!! (5.00)

  2. مؤشر الحرية الاقتصادية يمنح المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا (5.00)

  3. تقرير يوصي بالاقتصاد الأزرق لتقليص الفوارق الاجتماعية بالمغرب (4.50)

  4. السعودية تعلن استعادة 107 ملايير دولار من متهمين بقضايا فساد (4.50)

  5. "رفاق الأموي" يناهضون "الانحباس الاجتماعي" في ذكرى 20 فبراير (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الوزراء الجزائري: نور ولاية بوتفليقة يظهر

رئيس الوزراء الجزائري: نور ولاية بوتفليقة يظهر

رئيس الوزراء الجزائري: نور ولاية بوتفليقة يظهر
هسبريس - متابعة
الخميس 31 يناير 2019 - 17:50

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الخميس، إن "نور الولاية الخامسة" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدأ يظهر، في تلميح منه إلى اقتراب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم.

وكان أويحيى يتحدث بصفته أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي خلال إشرافه على افتتاح اجتماع للمجلس الوطني للحزب بقاعة للمؤتمرات تقع في منطقة زرالدة غربي العاصمة الجزائر.

وأضاف أويحيى "نحن لدينا أمل (في إعلان ترشح الرئيس بوتفليقة) لأنه لما دعوناه للترشح لعهدة أخرى في يونيو الماضي كان مجرد نداء أما اليوم فبدأنا نرى نور شمعته أمامنا وإن شاء الله سيتحقق ذلك".

وانتقد هذا المسؤول من يدعون لرحيل بوتفليقة بالقول "الشعب هو من يقرر كل 5 سنوات وعندما يرفض الاستمرار هو من يقول لك غادر وليس من يطالبون بذلك دون ميدان تحرير (في إشارة إلى رمز الثورة المصرية عام 2011) وكذلك دعاة التغيير من أجل التغيير".

ويعد حزب رئيس الوزراء ثاني تشكيلة سياسية لها وزن في الساحة السياسية تلمح إلى اقتراب إعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بعد جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي أعلن قبل يومين انطلاق جمع التوكيلات له.

وينتظر ان يعقد قادة أحزاب الائتلاف الحاكم بعد غد السبت اجتماعا يخصص لبحث تنسيق المواقف بشأن دعم الولاية الخامسة لبوتفليقة كما أعلن الحزب الحاكم سابقا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - chetouani F الخميس 31 يناير 2019 - 18:00
- إلى عهدة سادسة يا شعب الجزائر الموصى عليه بالإذلال والظلم والحكرة إلى يوم القيامة ، أما العهدة الخامسة أيها الثرثارة فقد ضَمِنَهَا بوتفليقة بفضل الوصي الذي ينتشي بتعذيب الشعب الجزائري الموصى عليه....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - المهدي الخميس 31 يناير 2019 - 18:07
يؤسفني ان يترك الجزائريون الشرفاء مثل هذه المخلوقات تتكلم بهذه الطريقة المستفزة !!! هل الجزائر خالية من الرجال المثقفين والعارفين بأمور السياسة و الاقتصاد ؟؟ أكيد ان بوتفليقة المريض لا يملك ان يقبل او يرفض لانه لا يدرك ما يدور حوله !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - ذ.عبدالقاهر بناني الخميس 31 يناير 2019 - 18:08
أطال الله عمر السيد الرئس الجزائري بوتفليق ومتعه بالصحة والعافية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
4 - باعوش الخميس 31 يناير 2019 - 18:10
كل ما اريد قوله يتلخص في كلمة واحدة:مهزلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - يونس السلفي الخميس 31 يناير 2019 - 18:11
دعوا الرجل يستريح !!!
عجيب أمركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
6 - الديموقراطية نور الخميس 31 يناير 2019 - 18:25
عيب وعار السيد مريض خلوه يرتاح (ارحمو عزيز قوم ذل)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - مراد الخميس 31 يناير 2019 - 18:30
سبق لي ان ناقشت صديقا جزائريا واقعيا وصريحا كاع على الاوضاع المحزنة في بلاده حول موضوع الفترة الخامسة هذه فقال لي ان الجيل الجزائري الحالي تعرض لغسيل دماغ رهيب حتى انه واثق من ان لو لا بوتفليقة لكانت الجزائر اليوم مثل سوريا وان جزء كبير من الاراضي في يد المراركة والمخزن ههههه هذه عقلية جيل اليوم مع الاسف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - جمال إسبانيا الخميس 31 يناير 2019 - 18:38
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان الله ، اتقوا الله أيها المجرمون في هدا الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.