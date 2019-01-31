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الرئيسية | خارج الحدود | تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري

تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري

تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 31 يناير 2019 - 19:33

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل مساء اليوم الخميس من القصر الجمهوري في بعبدا، تشكيل حكومة جديدة من 30 وزيرا، برئاسة سعد الحريري.

وجاء تشكيل الحكومة بعد أكثر من 8 أشهر من تكليف الحريري بهذه المهمة .

وتضم حكومة الحريري الجديدة معظم القوى السياسية التي تمثلت بكتل نيابية في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت وفق قانون انتخاب يقوم على أساس النسبية.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون قد كلّف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24ماي بعد تسميته من قبل 111نائباً في المشاورات النيابية الملزمة.

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