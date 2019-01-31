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الرئيسية | خارج الحدود | محلات التذكارات في الإمارات تستعد لزيارة البابا

محلات التذكارات في الإمارات تستعد لزيارة البابا

محلات التذكارات في الإمارات تستعد لزيارة البابا
هسبريس - رويترز
الخميس 31 يناير 2019 - 21:40

تجري الاستعدادات على قدم وساق في محلات بيع التذكارات بأنحاء دولة الإمارات قبيل زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس لمدينة أبو ظبي، كما تستعد الكنائس بتذكارات مسيحية.

ومن المقرر أن يشرع البابا في أول زيارة لبابا على الإطلاق للجزيرة العربية يوم الأحد (3 فبراير) في جولة تستمر يومين وتتركز على موضوع السلام بين الأديان.

وقال الفاتيكان إن البابا قبل دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، والجالية الكاثوليكية الصغيرة بالإمارة الخليجية.

ومن المتوقع أن يحضر البابا اجتماعا بين الأديان ويرأس قداسا أثناء الزيارة.

وقال مسيحي من سكان الإمارات يدعى سابو توماس إنه يتطلع لشراء تذكار بمناسبة هذه الزيارة الخاصة.

وأضاف "يقينا أود أن أحتفظ بما يذكرني ببعض المناسبات الهامة... عندما رأيت القدح تحديدا أردت أن أحتفظ به كتذكار لهذه الزيارة الباباوية".

وزار البابا فرنسيس كلا من تركيا والأردن ومصر وبنجلادش وأذربيجان والأراضي الفلسطينية، واستخدم هذه الزيارات للدعوة إلى الحوار بين الأديان وللتنديد بمفهوم ممارسة العنف باسم الرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ساكن بين القرى والقرية الخميس 31 يناير 2019 - 22:17
جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم البشر يتساوى في الراس والرجلين ويختلف في اللون والافكار لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ونقول السلام بين الناس وليس السلام بين الديانات الدين واحد هو الاسلام والملل شتى
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-2
2 - مواطن مغربي الخميس 31 يناير 2019 - 22:42
هذه الزيارة تأتي في إطار التسامح بين الديانات السماوية. المهم هو أن يحترم الواحد منا معتقد الآخر. فأهل الذمة لهم علينا حقوق و لنا عليهم واجبات و العكس صحيح
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-3
3 - simo danmark الخميس 31 يناير 2019 - 22:48
نتعايش معهم لكن حذاري ثم حداري ان نوافق على دينهم او نشاركهم اياه او نحتفل معهم ....لان رب العزة سبحانه وتعالى واحد أحد لم يلد ولم يولد.
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