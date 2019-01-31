24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:35
|19:01
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- احتفاء بطلبة مغاربة
- التهديد وحفر الآبار يُشعلان مواجهة النيابة ودفاع "مول 17 مليار"
- هل اختار بنعطية "الموت الرحيم" لمساره الكروي في الدحيل القطري؟
- المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء
- باحثة مغربية تدعو إلى "تمكين النساء" لمجابهة التطرف والإرهاب
شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور (5.00)
الحكومة تُعوض ضحايا الحمى القلاعية بـ3 ملايين ابتداءً من فبراير (5.00)
- قضية "الأستاذ المعجزة" تعيد جدل الدروس الخصوصية إلى الواجهة - (75)
- شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور - (72)
- الفهري يكتب: هل من حل ثالث لإشكال لغات التعليم في المغرب؟ - (69)
- دعم المغرب للمعارضة الفنزويلية .. تصفية حسابات أم تبعية دولية؟ - (68)
- مشروع "خط الغاز" بين نيجيريا والمغرب يدخل مرحلة التصميم والهندسة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محلات التذكارات في الإمارات تستعد لزيارة البابا
تجري الاستعدادات على قدم وساق في محلات بيع التذكارات بأنحاء دولة الإمارات قبيل زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس لمدينة أبو ظبي، كما تستعد الكنائس بتذكارات مسيحية.
ومن المقرر أن يشرع البابا في أول زيارة لبابا على الإطلاق للجزيرة العربية يوم الأحد (3 فبراير) في جولة تستمر يومين وتتركز على موضوع السلام بين الأديان.
وقال الفاتيكان إن البابا قبل دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، والجالية الكاثوليكية الصغيرة بالإمارة الخليجية.
ومن المتوقع أن يحضر البابا اجتماعا بين الأديان ويرأس قداسا أثناء الزيارة.
وقال مسيحي من سكان الإمارات يدعى سابو توماس إنه يتطلع لشراء تذكار بمناسبة هذه الزيارة الخاصة.
وأضاف "يقينا أود أن أحتفظ بما يذكرني ببعض المناسبات الهامة... عندما رأيت القدح تحديدا أردت أن أحتفظ به كتذكار لهذه الزيارة الباباوية".
وزار البابا فرنسيس كلا من تركيا والأردن ومصر وبنجلادش وأذربيجان والأراضي الفلسطينية، واستخدم هذه الزيارات للدعوة إلى الحوار بين الأديان وللتنديد بمفهوم ممارسة العنف باسم الرب.