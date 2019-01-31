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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يهدد: الجدار الحدودي أو الإغلاق الحكومي

ترامب يهدد: الجدار الحدودي أو الإغلاق الحكومي

ترامب يهدد: الجدار الحدودي أو الإغلاق الحكومي
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 31 يناير 2019 - 22:34

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه بدون الحصول على تمويل لجدار من الكونجرس،فإنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق للإبقاء على عمل المؤسسات الحكومية الاتحادية.

وردا على تصريحات نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب وهى ديمقراطية، قال ترامب بالبيت الأبيض إنه "إذا لم يكن هناك جدار، فلن تسير الأمور على مايرام ، هي فقط تمارس الألعاب".

كانت بيلوسي قد رفضت تخصيص أموال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأضاف ترامب "بدون جدار، فلن تسير الأمور جيدا ، الأمر في غاية البساطة".

وقال ترامب: "سأنتظر حتى يوم 15 فبراير"، في إشارة إلى اليوم الذي ينتهي فيه التمويل من أجل استمرار عمل الوكالات الحكومية الاتحادية.

وتابع : "إذا لم يكن هناك جدار، فلا أريد أن أضيع وقتي في قراءة ما لديهم"، في إشارة إلى اطقم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتفاوض على مشروع قانون للموازنة.

وفي معرض سؤاله عن الإغلاق الحكومي الجزئي الأخير الذي انتهي يوم الجمعة الماضي، قال ترامب "بحدوث الإغلاق، نجهز الطاولة لما نقوم به الآن ... المواطنون يفهمون الأمر". وقال إنه "يهيئ الساحة من أجل ما سيتم حدوثه في الخامس عشر من فبراير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زكرياء المغربي الخميس 31 يناير 2019 - 22:44
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحسن رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الجدار الحدودي مع المكسيك سيمكن من الحد من تدفق المهاجرين وموروجي المخدرات الذي يريدون دخول أمريكا
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4
2 - مواطن مغربي الخميس 31 يناير 2019 - 22:54
سياسات ترمب المتهورة قد ترتد عليه على المدى المتوسط. فبقدر ما اتخذ قرارات كانت في صالح بلده فإن هذا الجدار قد يأتي بنتائج عكسية لأن هؤلاء المهاجرين اللذين يأتون من أمريكا الجنوبية و الوسطى يقومون بأعمال شاقة في مجالات شتى لا يقوم بها المواطنون المحليون
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