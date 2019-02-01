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الرئيسية | خارج الحدود | خبيرة أممية تلتقي جنكيز خطيبة خاشقجي بتركيا

خبيرة أممية تلتقي جنكيز خطيبة خاشقجي بتركيا

خبيرة أممية تلتقي جنكيز خطيبة خاشقجي بتركيا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 01 فبراير 2019 - 00:47

التقت خبيرة أممية تحقق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بخطيبته في تركيا.

كانت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي أجنيس كالامارد قد التقت بالفعل المدعي العام في اسطنبول إرفان فيدان يوم الثلاثاء.

وكانت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي تنتظره خارج القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، إلى أن ينهي بعض الأوراق المطلوبة لإتمام زواجهما، لكنه لم يظهر أبدا، وتأكد بعدها مقتله في المبنى.

وتحدثت كالامارد مع جنكيز في فندق في حي سيسلي بالمدينة وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ومن المتوقع أن تظل كالامارد في تركيا حتى الثالث من فبراير، لكنها لن تجر أي مقابلات إعلامية، حسبما أفاد المتحدث باسمها.

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