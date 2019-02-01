24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:36
|19:01
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل اختار بنعطية "الموت الرحيم" لمساره الكروي في الدحيل القطري؟
- المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء
- باحثة مغربية تدعو إلى "تمكين النساء" لمجابهة التطرف والإرهاب
- تلوث بكتيري يمنع ترويج حليب أطفال إسباني
- بنشماش ينفي تسريب تسجيلات "تقصي الحقائق"
شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور (5.00)
"مَعْرَكَةُ الْمُدِيرِينَ": تَقْدِيرَاتٌ خَاطِئَةٌ أَفْشَلَتْ مَسَارَهَا (5.00)
الحكومة تُعوض ضحايا الحمى القلاعية بـ3 ملايين ابتداءً من فبراير (5.00)
- قضية "الأستاذ المعجزة" تعيد جدل الدروس الخصوصية إلى الواجهة - (79)
- شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور - (76)
- الفهري يكتب: هل من حل ثالث لإشكال لغات التعليم في المغرب؟ - (69)
- دعم المغرب للمعارضة الفنزويلية .. تصفية حسابات أم تبعية دولية؟ - (68)
- الإدريسي: مدونة الأسرة كشفت المستور .. وأزمة القيم وراء الطلاق - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبيرة أممية تلتقي جنكيز خطيبة خاشقجي بتركيا
التقت خبيرة أممية تحقق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بخطيبته في تركيا.
كانت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي أجنيس كالامارد قد التقت بالفعل المدعي العام في اسطنبول إرفان فيدان يوم الثلاثاء.
وكانت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي تنتظره خارج القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، إلى أن ينهي بعض الأوراق المطلوبة لإتمام زواجهما، لكنه لم يظهر أبدا، وتأكد بعدها مقتله في المبنى.
وتحدثت كالامارد مع جنكيز في فندق في حي سيسلي بالمدينة وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
ومن المتوقع أن تظل كالامارد في تركيا حتى الثالث من فبراير، لكنها لن تجر أي مقابلات إعلامية، حسبما أفاد المتحدث باسمها.